11 hiệu trưởng và những người thầy từ miền Bắc vào Nam dựng xây trường sư phạm

Nửa thế kỷ phát triển của Trường ĐH Sư phạm TPHCM ghi dấu đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý. Trong đó, 11 hiệu trưởng qua các thời kỳ đã dẫn dắt nhà trường từ những ngày đầu sau năm 1975 đến quá trình xây dựng trường sư phạm trọng điểm, đổi mới và hội nhập.

Những người đặt nền móng sau ngày đất nước thống nhất

PGS.NGND Trần Thanh Đạm là hiệu trưởng đầu tiên của trường, đảm nhiệm cương vị trong các giai đoạn 1978-1980 và 1981-1983. Đến với nghề dạy học từ năm 17 tuổi, ông từng giảng dạy tại nhiều cơ sở giáo dục, trong đó có Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Năm 1975, ông được giao nhiệm vụ tiếp quản Trường ĐH Sư phạm TPHCM và trở thành phó hiệu trưởng đầu tiên. Trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng tập thể lãnh đạo ổn định tổ chức, tập hợp giảng viên, kiện toàn các khoa chuyên môn, đặt nền móng cho hoạt động đào tạo giáo viên phục vụ TPHCM và các tỉnh phía Nam.

PGS.NGND Trần Thanh Đạm là hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ảnh tư liệu

Giai đoạn tháng 9/1980 đến tháng 9/1981, NGƯT Huỳnh Thế Cuộc giữ quyền hiệu trưởng. Trước khi về nước năm 1976, ông từng tham gia hoạt động đối ngoại, phụ trách du học sinh Việt Nam tại Pháp và làm tùy viên văn hóa, báo chí tại Algeria.

Về công tác tại trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí trưởng khoa Tiếng Pháp, phó hiệu trưởng và quyền hiệu trưởng. Kinh nghiệm ngoại ngữ, đối ngoại cùng sự am hiểu các nền giáo dục nước ngoài là những lợi thế trong quá trình ông tham gia quản lý, duy trì hoạt động đào tạo và củng cố tổ chức nhà trường.

Từ năm 1983 đến 1989, PGS. Hoàng Chúng đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng. Là nhà giáo, nhà khoa học trong lĩnh vực Toán học và phương pháp dạy học Toán, ông chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, chuẩn hóa chương trình và phương pháp đào tạo.

Từ củng cố tổ chức đến xây dựng trường trọng điểm

Giai đoạn 1989-1996 gắn với PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, người giữ quyền hiệu trưởng từ tháng 9/1989 đến tháng 10/1990, trước khi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng đến tháng 8/1996.

Là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học và nhà quản lý giáo dục, ông từng giữ các cương vị như trưởng phòng Sau đại học, phó hiệu trưởng. Trong thời gian ông lãnh đạo, nhà trường mở rộng quy mô đào tạo, phát triển đội ngũ và tăng cường quan hệ với các địa phương, đối tác quốc tế. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách trong ngành giáo dục, trong đó có Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh tư liệu

Từ năm 1996 đến 1998, PGS.TS.NGƯT. Từ Kỳ giữ quyền hiệu trưởng. Xuất thân từ lĩnh vực Hóa học, ông từng giảng dạy tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển vào TPHCM năm 1978. Trải qua các vị trí trưởng khoa Hóa học, phó hiệu trưởng, ông tập trung duy trì nền nếp chuyên môn, củng cố tổ chức và bảo đảm sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Năm 1998-1999, PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Trọng Khâm đảm nhiệm cương vị quyền hiệu trưởng. Ông từng là giảng viên Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển về TPHCM vào tháng 1/1979. Trong nhiều năm gắn bó với trường, ông kinh qua các vị trí quản lý chuyên môn, từ trưởng bộ môn đến phó hiệu trưởng, đồng thời phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ. Đóng góp của ông gắn với việc duy trì chất lượng chuyên môn và hoạt động đào tạo.

11 hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM trong 50 năm qua. Ảnh chụp từ kỷ yếu

Từ năm 1999 đến 2007, PGS.TSKH.NGƯT. Bùi Mạnh Nhị giữ cương vị hiệu trưởng. Là nhà khoa học chuyên ngành Ngữ văn, ông từng nghiên cứu tại Liên Xô và bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1992. Dấu mốc đáng chú ý trong nhiệm kỳ của ông là tháng 10/1999, khi Trường ĐH Sư phạm TPHCM được tách khỏi Đại học Quốc gia TPHCM, tạo điều kiện tập trung phát triển theo định hướng trường đại học sư phạm trọng điểm ở phía Nam. Nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và củng cố sứ mạng đào tạo giáo viên.

Đổi mới, hội nhập và nâng cao chất lượng

Giai đoạn 2007-2013, TS. Bạch Văn Hợp làm hiệu trưởng. Ông từng làm việc tại khoa Ngữ văn, phòng Tổ chức cán bộ, trước khi đảm nhiệm cương vị phó hiệu trưởng và bí thư Đảng ủy.

Trong nhiệm kỳ của ông, trường phát triển đội ngũ, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, mở rộng đào tạo sau đại học, tăng cường hợp tác quốc tế và hiện đại hóa cơ sở vật chất, qua đó củng cố vị thế cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm.

Kế nhiệm giai đoạn 2013-2017, PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Kim Hồng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị và gắn kết nhà trường với nhu cầu phát triển giáo dục. Gần 40 năm công tác tại trường, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ giảng viên, trưởng bộ môn, phó hiệu trưởng đến Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TPHCM.

Năm 2018, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng trở thành nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường, giữ cương vị này đến năm 2020. Là cựu sinh viên khoa Tiếng Trung, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ giảng viên, trưởng bộ môn, trưởng khoa đến phó hiệu trưởng.

Trong nhiệm kỳ của bà, trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản trị và điều hành.

Từ năm 2021 đến nay, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn giữ cương vị hiệu trưởng. Sinh năm 1976, ông tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2003, được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2012 và giáo sư năm 2019. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí trưởng bộ môn, trưởng khoa, phó hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách trường.