Với mục tiêu tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, HANIFF VIII (diễn ra từ ngày 28-11 đến 2-12) thành lập các Ban giám khảo với sự tham gia của những gương mặt có nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, sản xuất, tuyển chọn, phát hành và nghiên cứu điện ảnh.

Các phim dài tham gia dự thi. Ảnh: BTC

Ở hạng mục Phim dài, nhà làm phim, nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục điện ảnh người Ireland Rod Stoneman giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Ông có hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và phát triển điện ảnh quốc tế, đồng thời có đóng góp trong việc giới thiệu điện ảnh Việt Nam ra thế giới từ năm 1991.

Các thành viên Ban giám khảo Phim dài gồm: Kenji Ishizaka (Nhật Bản), cán bộ Chương trình cấp cao tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo, Giáo sư Viện Điện ảnh Nhật Bản, có nhiều kinh nghiệm trong tuyển chọn phim và hợp tác quốc tế; Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan), đạo diễn, biên kịch nổi bật với phong cách làm phim giàu tính biểu tượng; Shalahuddin Siregar (Indonesia), đạo diễn, nhà sản xuất phim tài liệu với gần 20 năm hoạt động, từng tham gia các chương trình phát triển tài năng quốc tế.

Các phim dài tham gia dự thi. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam là diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn, gương mặt được biết đến qua phim “Em chưa 18”, từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX.

Ở hạng mục Phim ngắn, đạo diễn, biên kịch, giảng viên và nhà nghiên cứu điện ảnh người Pháp Pascal-Alex Vincent đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Ông chuyên nghiên cứu lịch sử điện ảnh Nhật Bảnvà là tác giả nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này.

Một số phim ngắn tham gia dự thi. Ảnh: BTC

Hai thành viên Ban giám khảo Phim ngắn là Aditya Assarat (Thái Lan), đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim độc lập, hiện điều hành Purin Pictures – tổ chức hỗ trợ các nhà làm phim độc lập tại Đông Nam Á và Hà Lệ Diễm (Việt Nam), đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim được biết đến qua phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương”. Tác phẩm từng lọt danh sách rút gọn Giải Oscar lần thứ 95, tạo tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Đối với Ban giám khảo Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet), đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch người Thái Lan Nonzee Nimibutr giữ vai trò Chủ tịch. Ông là một trong những gương mặt tiên phong của Làn sóng mới điện ảnh Thái Lan, có nhiều đóng góp trong việc quảng bá điện ảnh nước này ra quốc tế.

Một số phim ngắn của Việt Nam tham gia dự thi. Ảnh: BTC

Hai thành viên còn lại là Eduardo Lejano Jr. (Philippines), nhà quản lý điện ảnh, nhà làm phim, giám tuyển liên hoan phim, hiện là Phó Chủ tịch Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á (NETPAC) và Trịnh Lê Minh Hằng (Việt Nam), nhà sản xuất, đạo diễn, nhà phát hành phim với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh bản quyền và phân phối phim quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác đưa phim Việt Nam ra nước ngoài.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII có 37 tác phẩm dự thi, trong đó có 12 phim dài và 25 phim ngắn.