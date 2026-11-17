Các thành viên Ban Giám khảo HANIFF VIII là những đạo diễn, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu và chuyên gia điện ảnh đến từ nhiều quốc gia, cùng tham gia lựa chọn, tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan Phim.

Các Ban Giám khảo quy tụ những đạo diễn, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và chuyên gia điện ảnh đến từ nhiều quốc gia. Với kinh nghiệm phong phú trong sáng tác, tuyển chọn, sản xuất, phát hành, đào tạo và phát triển điện ảnh, các thành viên sẽ đảm nhiệm vai trò đánh giá, lựa chọn những tác phẩm nổi bật, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn và giá trị nghệ thuật của Liên hoan Phim.

Trịnh Lê Minh Hằng (Hằng Trịnh) là nhà sản xuất, đạo diễn và nhà phát hành phim với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh bản quyền và phân phối phim quốc tế. Bà từng tham gia nhiều hoạt động hợp tác sản xuất, đưa phim Việt Nam tiếp cận khán giả nước ngoài.

Với kinh nghiệm phát hành phim Việt Nam tại hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, bà có quá trình làm việc với nhiều nhà phân phối quốc tế, nền tảng OTT, liên hoan phim và chợ phim ở các khu vực. Hoạt động chuyên môn của bà gắn với Skyline Media, Silver Moonlight Entertainment cùng nhiều dự án hợp tác quốc tế.

Eduardo Lejano Jr. là nhà quản lý điện ảnh, nhà làm phim và giám tuyển phim người Philippines. Hiện ông giữ cương vị Giám đốc nghệ thuật Liên hoan Phim quốc tế QCinema, đồng thời là gương mặt có ảnh hưởng trong các hoạt động xúc tiến điện ảnh tại Philippines và khu vực châu Á.

Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á (NETPAC), đồng thời tham gia ban giám khảo tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Venice, Busan, Rotterdam và Singapore. Bên cạnh đó, ông còn có kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ phát triển các dự án phim.

Nonzee Nimibutr là đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch điện ảnh Thái Lan, được biết đến như một trong những gương mặt tiên phong của Làn sóng mới điện ảnh Thái Lan. Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim góp phần đưa điện ảnh Thái Lan đến gần hơn với khán giả khu vực và quốc tế.

Trong sự nghiệp sáng tác, ông nổi tiếng với bộ phim Nang Nak và nhận được nhiều giải thưởng tại các sự kiện điện ảnh trong khu vực cũng như quốc tế. Với kinh nghiệm sáng tác phong phú và tầm ảnh hưởng trong nghề, ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Thái Lan đương đại.

Hà Lệ Diễm là đạo diễn, nhà sản xuất và nhà quay phim người dân tộc Tày, đến từ vùng Đông Bắc Việt Nam. Cô được đông đảo khán giả trong nước và quốc tế biết đến qua bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương, tác phẩm tạo được tiếng vang tại nhiều sự kiện điện ảnh.

Bộ phim từng ra mắt tại Liên hoan Phim tài liệu quốc tế Amsterdam (IDFA), giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và lọt vào danh sách rút gọn của Giải Oscar lần thứ 95. Bên cạnh hoạt động sáng tác, Hà Lệ Diễm còn tích cực hỗ trợ điện ảnh tài liệu độc lập và các nhà làm phim trẻ.

Aditya Assarat là đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim độc lập người Thái Lan. Ông được biết đến với phong cách kể chuyện tinh tế, giàu cảm xúc, tập trung khai thác những vấn đề của xã hội Thái Lan đương đại và đời sống con người.

Bộ phim Wonderful Town của ông giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim Busan và Rotterdam, trong khi dự án Ten Years Thailand được giới thiệu tại Liên hoan Phim Cannes. Ngoài hoạt động sáng tác, ông còn điều hành Purin Pictures, quỹ hỗ trợ điện ảnh độc lập tại Đông Nam Á.

Pascal-Alex Vincent là đạo diễn, biên kịch, giảng viên và nhà nghiên cứu điện ảnh người Pháp, chuyên sâu về lịch sử điện ảnh Nhật Bản. Ông hiện giảng dạy tại Đại học Sorbonne Nouvelle (Paris 3), đồng thời hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh với vai trò nhà làm phim và học giả.

Ông được biết đến qua các bộ phim và công trình nghiên cứu về điện ảnh Nhật Bản. Tác phẩm Candy Boy từng được trình chiếu tại Liên hoan Phim Cannes, trong khi bộ phim tài liệu Satoshi Kon: The Illusionist được lựa chọn vào chương trình Cannes Classics năm 2021.

Kaity Nguyễn là diễn viên và nhà sản xuất điện ảnh Việt Nam, được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim Em chưa 18. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam đương đại.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Kaity Nguyễn còn tham gia sản xuất và phát triển các dự án điện ảnh. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng, qua đó tiếp tục khẳng định dấu ấn trong cả lĩnh vực nghệ thuật và thị trường điện ảnh.

Shalahuddin Siregar là đạo diễn và nhà sản xuất phim tài liệu Indonesia, có gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Ông từng tham gia nhiều chương trình phát triển tài năng quốc tế như Berlinale Talents, IDFA Academy và Tokyo Talents.

Bộ phim tài liệu dài đầu tay The Land Beneath the Fog của ông được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế và giành Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan Phim quốc tế Dubai năm 2011. Các tác phẩm của Shalahuddin Siregar thường tập trung phản ánh đời sống xã hội và những câu chuyện về con người.

Adlikhan Yerzhanov là đạo diễn, biên kịch điện ảnh Kazakhstan, nổi bật với phong cách làm phim giàu tính biểu tượng, kết hợp chất trào phúng và những suy tư về xã hội đương đại. Ông được biết đến rộng rãi qua nhiều tác phẩm được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế lớn.

Đáng chú ý, hai bộ phim The Owners và The Gentle Indifference of the World của ông từng tham gia chương trình chính thức của Liên hoan Phim Cannes. Năm 2019, ông được trao Giải Thành tựu Đạo diễn tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á – Thái Bình Dương với bộ phim A Dark, Dark Man.

Ishizaka Kenji hiện là Cán bộ Chương trình Cấp cao tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo (TIFF), đồng thời là Giáo sư tại Viện Điện ảnh Nhật Bản. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển chọn và tổ chức chương trình phim, phát triển dự án, tư vấn sản xuất và hợp tác quốc tế trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động phong phú, ông tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác điện ảnh giữa Nhật Bản và các quốc gia châu Á, đồng thời góp phần hỗ trợ các nhà làm phim trẻ và những dự án điện ảnh độc lập.

Rod Stoneman là nhà làm phim, nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục điện ảnh, có hơn bốn thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và phát triển điện ảnh quốc tế. Hiện ông là Giáo sư Danh dự tại Đại học Quốc gia Ireland, Galway; đồng thời là Giáo sư Thỉnh giảng tại Đại học Exeter và Đại học West of England (Vương quốc Anh).

Từ năm 1983, ông làm việc tại Channel 4 (Vương quốc Anh); đến năm 1985, đảm nhiệm vị trí Phó Biên tập viên tuyển chọn tại Ban Phim độc lập và Video. Trong giai đoạn 1993–2003, ông giữ cương vị Tổng Giám đốc Quỹ Điện ảnh Ireland (Irish Film Board), góp phần thúc đẩy sản xuất hơn 100 phim truyện cùng nhiều phim tài liệu và phim ngắn.