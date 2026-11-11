11 dự án, ý tưởng được chọn vào chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II

Cuộc thi Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I - năm 2025 ghi dấu ấn bởi những dự án, ý tưởng ý nghĩa. Ảnh: Minh Nhật

Cuộc thi được chia thành 2 bảng: bảng A - Ý tưởng khởi nghiệp, dành cho các cá nhân/nhóm có ý tưởng sáng tạo, bản vẽ, hoặc mô hình kinh doanh trên giấy, chưa có sản phẩm hoàn thiện hoặc chưa đăng ký kinh doanh; bảng B - Sản phẩm thực tế/Doanh nghiệp khởi nghiệp, dành cho các dự án đã có sản phẩm mẫu đang thử nghiệm trên thị trường, hoặc các mô hình kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã/tổ hợp tác thanh niên đã được thành lập và hoạt động dưới 3 năm.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận được 30 hồ sơ tham gia dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất xét chọn 11 dự án, ý tưởng tham gia vòng chung kết cuộc thi, dự kiến tổ chức trong tháng 11-2026.

Ở bảng A, gồm 5 dự án, ý tưởng: - Giáng hương - gỗ quý, chăn nuôi dưới tán rừng, du lịch sinh thái (Đoàn trường Đại học Quy Nhơn). - Mộc Diệp - sản phẩm từ khuynh diệp Gia Lai (Đoàn phường Pleiku). - RehaRise - thiết bị phục hồi chức năng ngồi - đứng (Đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai). - Từ ngự mễ đến linh thảo (Đoàn trường Đại học Quy Nhơn). - Đồng hành phục hồi sau tai biến tại nhà (Đoàn trường Cao đẳng Y tế Gia Lai). Ở bảng B, gồm 6 dự án, ý tưởng: - Gà xanh (Đoàn xã Ân Tường). - NabaTek CyberShield (Đoàn trường Đại học Quy Nhơn). - PawsTag- thẻ định danh thú cưng thông minh (Trường Đại học FPT Quy Nhơn). - RentHup - Nền tảng thuê đồ thời trang thông minh (Trường Đại học FPT Quy Nhơn). - S-care - Phòng ngừa loét ép thông minh (Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai). - YCHI (Đoàn phường Quy Nhơn Nam).