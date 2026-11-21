Các đội bóng tham dự giải.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tổ chức quy tụ những cầu thủ bước qua tuổi 36 có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn. Từ một sân chơi mang tính giao lưu, qua mỗi mùa tổ chức, giải từng bước trở thành hoạt động thể thao được chờ đợi, có sức hút đối với nhiều đội bóng và cộng đồng người hâm mộ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến phát biểu khai mạc giải.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

11 đội bóng tham dự được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 3 đội xếp nhất, nhì và ba ở 2 bảng có 4 đội và 2 đội xếp nhất, nhì ở bảng có 3 đội vào tứ kết. Các trận đấu sẽ được tổ chức vào các ngày thứ 7 trong tuần, áp dụng Luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ tranh tài quyết liệt sau lễ khai mạc.

Dự kiến, giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 26/12/2026.