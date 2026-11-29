Một tin vui tiếp tục cho thấy sức hút của nền kinh tế Việt Nam với dòng vốn quốc tế. Ngày 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã trao chứng nhận đăng ký thành viên cho 11 doanh nghiệp và công bố các sản phẩm mới.

Đáng chú ý, các thành viên này đã công bố cam kết vốn lên tới hơn 10 tỷ USD. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến của trung tâm tài chính quốc tế và triển vọng thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam.

Bước tiến của một trung tâm tài chính tầm vóc

Việc hình thành và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế là một chủ trương lớn, thể hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng là một phần trong định hướng đó, bên cạnh các trung tâm tại những địa phương khác.

Việc 11 doanh nghiệp chính thức gia nhập làm thành viên, cùng cam kết vốn hơn 10 tỷ USD, cho thấy sự quan tâm thực chất của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, và là tín hiệu tích cực về khả năng hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Những con số và cam kết này không chỉ mang ý nghĩa về vốn, mà còn thể hiện niềm tin của giới đầu tư vào môi trường kinh doanh, triển vọng phát triển và tính ổn định của Việt Nam, điều càng có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Cơ hội phát triển cho vùng và cả nước

Một trung tâm tài chính quốc tế phát triển sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp thu hút dòng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại, tạo ra việc làm chất lượng cao và thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ. Với Đà Nẵng, đây là cơ hội để khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng, một trung tâm kinh tế năng động của khu vực miền Trung và cả nước.

Trụ sở điều hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Sự phát triển này cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới, tạo nền tảng để nền kinh tế hội nhập sâu hơn và phát triển bền vững hơn.

Ý nghĩa với doanh nghiệp và người dân

Những tín hiệu tích cực từ trung tâm tài chính quốc tế, đặt bên cạnh các tin vui gần đây như việc được nâng xếp hạng tín nhiệm và kết quả đàm phán thương mại thuận lợi, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều cơ sở để tự tin.

Với doanh nghiệp, một hệ sinh thái tài chính phát triển mở ra thêm kênh huy động vốn, cơ hội hợp tác và phát triển. Với người dân, một nền kinh tế thu hút đầu tư mạnh, phát triển năng động là nền tảng cho công ăn việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đây là những bước đi dài hạn, nhưng mỗi cột mốc đạt được đều củng cố niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững.