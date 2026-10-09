11 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng trình diễn nghệ thuật khèn Mông

Sáng 9/10, tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 11 tỉnh đã tham gia trình diễn nghệ thuật khèn Mông trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV, năm 2026.

Tham gia trình diễn có các đoàn đến từ Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Mỗi đoàn có tối đa 15 phút để giới thiệu những tiết mục múa khèn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Thông qua những kỹ thuật diễn tấu điêu luyện kết hợp động tác múa uyển chuyển, các nghệ nhân, diễn viên tái hiện những nét văn hóa gắn với sinh hoạt cộng đồng, giao lưu, lễ hội và nghi lễ truyền thống của đồng bào Mông.

Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ nhân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Khư

Các phần trình diễn được Hội đồng nghệ thuật đánh giá dựa trên giá trị văn hóa, kỹ thuật diễn tấu, nghệ thuật múa khèn, nội dung, ý nghĩa, tính sáng tạo, trang phục, đạo cụ và khả năng lan tỏa giá trị nghệ thuật khèn Mông.

Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị của khèn Mông - nhạc cụ truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào. Đồng thời, chương trình tạo không gian để các nghệ nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc đến người dân và du khách.

Chương trình trình diễn nghệ thuật khèn Mông diễn ra ngay sau lễ khai mạc các hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc năm 2026.

Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV, năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức.

Sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương.

Bên cạnh trình diễn nghệ thuật khèn Mông, Ngày hội còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống; trình diễn nghề thủ công như dệt lanh, rèn, chạm bạc; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông. Các môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu và bóng đá nữ cũng được tổ chức, cùng các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật và giao lưu, kết nối văn hóa, du lịch.