11 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng trình diễn nghệ thuật khèn Mông

Tiết mục trình diễn nghệ thuật khèn Mông của tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia chương trình có 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 11 tỉnh. Mỗi đoàn có tối đa 15 phút để trình diễn những tiết mục múa khèn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Nghệ nhân tỉnh Điện Biên trình diễn nghệ thuật khèn Mông.

Trình diễn các kỹ thuật diễn tấu điêu luyện, kết hợp động tác múa uyển chuyển, nghệ nhân, diễn viên quần chúng sẽ tái hiện những nét văn hóa gắn với sinh hoạt cộng đồng, giao lưu, lễ hội và nghi lễ truyền thống của đồng bào Mông.

Các phần trình diễn đã giới thiệu, lan tỏa giá trị của nghệ thuật khèn Mông của cả nước ngay tại ngày hội.

Các phần trình diễn được Hội đồng nghệ thuật đánh giá dựa trên giá trị văn hóa, kỹ thuật diễn tấu, nghệ thuật múa khèn, nội dung, ý nghĩa và tính sáng tạo; đồng thời xem xét trang phục, đạo cụ cùng khả năng giới thiệu, lan tỏa giá trị của nghệ thuật khèn Mông...

Phần trình diễn thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Chương trình tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, góp phần giới thiệu nét đẹp nghệ thuật khèn Mông đến người dân và du khách. Qua đó, những thanh âm và điệu múa khèn truyền thống tiếp tục được tôn vinh, khẳng định sức sống trong đời sống văn hóa hôm nay.