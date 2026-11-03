11 địa điểm tại Bangkok cùng tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại hơn 200 tác phẩm

Bangkok Art Biennale lần thứ năm diễn ra từ ngày 29/10/2026 đến 28/2/2027 với các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại 11 địa điểm khác nhau trong thủ đô Thái Lan.

Thay vì tập trung trong một bảo tàng hay phòng trưng bày, sự kiện đưa các tác phẩm đến nhiều địa điểm khác nhau, kết hợp nghệ thuật đương đại với những công trình văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị của Thái Lan.

Các đại diện ban tổ chức và khách mời chụp ảnh lưu niệm trong buổi họp báo công bố Bangkok Art Biennale 2026 với chủ đề “Angels & Mara”. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/10/2026 đến 28/2/2027 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Tatnews

Với chủ đề “Angels & Mara” (Thiên thần và Ma vương), kỳ triển lãm năm nay quy tụ 72 nghệ sĩ đến từ 29 quốc gia, giới thiệu hơn 200 tác phẩm tại 11 địa điểm chính.

Chủ đề lấy cảm hứng từ hình ảnh Bangkok thường được gọi là “Thành phố của những thiên thần” và Mara - nhân vật trong Phật giáo gắn với sự cám dỗ, ham muốn cùng những chướng ngại trên con đường giác ngộ.

Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: Timeout

Thông qua sự đối lập giữa hai hình tượng, các nghệ sĩ đặt ra nhiều câu hỏi về những mâu thuẫn trong đời sống hiện đại: hy vọng và tuyệt vọng, tinh thần và vật chất, ký ức và sự lãng quên, bản sắc cá nhân và những biến động của xã hội.

Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều loại hình nghệ thuật, tạo nên những góc nhìn đa dạng về con người và thế giới đương đại.

Ảnh: Timeout

Điểm đặc biệt của Bangkok Art Biennale 2026 nằm ở cách bố trí không gian. Du khách có thể bắt gặp nghệ thuật trong những địa danh vốn đã quen thuộc với hành trình tham quan Bangkok.

Các địa điểm trưng bày gồm chùa Wat Arun, Wat Pho, Wat Prayoon, Bảo tàng Quốc gia Bangkok, Museum Siam, Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC), Trung tâm Nghệ thuật Silpakorn, Alliance Française Bangkok, One Bangkok, CentralWorld và Siam Paragon.

Ảnh: Timeout

Việc đặt tác phẩm trong những không gian có lịch sử và chức năng khác nhau tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại với di sản văn hóa. Chẳng hạn, tác phẩm Memento Mori của nghệ sĩ Leiko Ikemura được giới thiệu tại chùa Wat Pho, trong khi tác phẩm Square (Siamese Triangle) của nghệ sĩ Liu Jianhua xuất hiện tại Bảo tàng Quốc gia Bangkok.

Bên cạnh 11 địa điểm chính, các chương trình BAB Plus và BAB Fringe còn mở rộng hoạt động đến những phòng tranh, tổ chức nghệ thuật độc lập và một số khu vực lân cận, giúp sự kiện tiếp cận thêm nhiều cộng đồng.

Ảnh: Timeout

Được tổ chức hai năm một lần từ năm 2018, Bangkok Art Biennale đã trở thành một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại đáng chú ý tại Đông Nam Á. Kỳ triển lãm năm 2024 từng thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách, cho thấy sức hút của mô hình kết hợp nghệ thuật với hoạt động khám phá thành phố.

Năm nay, với hơn 200 tác phẩm trải rộng khắp Bangkok, du khách có thêm một cách trải nghiệm thủ đô Thái Lan: không chỉ tham quan các công trình nổi tiếng mà còn khám phá những câu chuyện nghệ thuật được đặt giữa lòng thành phố.