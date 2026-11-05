11 công trình khoa học được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại họp báo.

Thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/11, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đã tổ chức phiên họp trong hai ngày 12 và 13/10/2026 để xem xét, đánh giá các hồ sơ được trình từ cấp hội đồng chuyên ngành.

Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, trong thời gian công khai thông tin về kết quả họp Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước, Bộ chưa nhận được khiếu nại, kiến nghị liên quan đến quy trình xét tặng cũng như đóng góp của các tác giả đối với những công trình được đề nghị xét thưởng.

Trong số 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, có 5 công trình thuộc lĩnh vực y tế, tập trung vào những hướng nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân như phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, kỹ thuật ghép gan, ghép mô - tạng từ người hiến chết não và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phẫu thuật, can thiệp tim mạch, lồng ngực.

Các lĩnh vực khác cũng có nhiều công trình đáng chú ý, gồm nghiên cứu địa chất trầm tích Việt Nam; công nghệ bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm; phát triển vật liệu và tự động hóa trong sản xuất đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu; công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong thăm dò, khai thác mỏ Đại Hùng và phát triển hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng.

Đối với Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng một cụm công trình về phát triển mạng lưới các đơn vị đột quỵ và triển khai kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ, với sự tham gia của 9 tác giả, đồng tác giả thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thống kê, 11 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có 404 tác giả, đồng tác giả; cụm công trình đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước có 9 tác giả, đồng tác giả.

Quy trình xét chọn được thực hiện qua nhiều cấp

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là những giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có công trình khoa học xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Đợt xét tặng lần thứ VII được Bộ KH&CN chuẩn bị từ năm 2024. Trong năm 2025, Bộ đã tổ chức hai hội thảo tại miền Bắc và miền Nam nhằm hướng dẫn các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP.

Quá trình xét tặng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ tiếp nhận, rà soát hồ sơ đến công khai danh sách tác giả, đồng tác giả và báo cáo tóm tắt của các công trình. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện ba đợt công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ: sau khi tiếp nhận hồ sơ, sau khi xem xét, đánh giá tại Hội đồng chuyên ngành và sau khi xem xét, đánh giá tại Hội đồng cấp Nhà nước.

Theo Bộ KH&CN, từ đợt xét tặng đầu tiên năm 1996 đến nay, qua 6 đợt, đã có 107 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 129 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Kết quả đề nghị xét tặng đợt VII tiếp tục ghi nhận sự tham gia của nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ y học, vật liệu, năng lượng đến công nghệ viễn thông và khai thác tài nguyên. Qua đó, cho thấy vai trò của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.