11 con số biết nói về mùa thời trang Xuân/Hè 2027

Mùa mốt Xuân/Hè 2027 là chuỗi sự kiện kéo dài gần một tháng, lần lượt đi qua 4 kinh đô thời trang New York, London, Milan và Paris. Mùa thời trang này tiếp tục cho thấy các thương hiệu không chỉ đầu tư vào trang phục, mà còn biến sàn diễn thành những màn trình diễn giàu tính thị giác, nghệ thuật và đôi khi khó đoán. Dưới đây là những con số đáng chú ý nhất của mùa mốt này, theo Vogue. Ảnh: Anne-Christine Poujoulat.

28.798 bông tulip: 28.798 là số bông tulip vàng được sử dụng làm tâm điểm cho sàn diễn kỷ niệm 45 năm thương hiệu Carolina Herrera. Ban đầu, con số được dự kiến là 28.800, nhưng 2 con của Giám đốc sáng tạo Wes Gordon đã lấy 2 bông trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Launchmetrics Spotlight.

34 chiếc xe: 34 là số xe hơi được treo lơ lửng trên sàn diễn Louis Vuitton, tiếp tục cho thấy cách các nhà mốt biến không gian trình diễn thành một phần của bộ sưu tập. Sàn diễn mang tinh thần tương lai cũng lập tức trở thành chủ đề bàn tán của giới mộ điệu. Ảnh: Launchmetrics Spotlight.

11 chú chó: Không phải mọi con số của mùa mốt đều liên quan đến quần áo. 11 chú chó được nhận nuôi sau show kết hợp giữa Rachel Antonoff và Susan Alexandra. Trong số này có Apple Crisp, một chú Chihuahua, và Biscotti, một chú chó lai Pekingese. Ảnh: BFA.

300 chiếc bánh quy: Tại show TWP, 300 chiếc bánh quy Last Crumb được nướng để phục vụ khách mời. Trong khi đó, những người tham dự Tuần lễ thời trang New York cũng phải trả giá bằng thể lực. Nhà báo thời trang Alexandra Hildreth đi trung bình 16.967 bước mỗi ngày suốt mùa mốt này. Ảnh: Vogue.

63 chiếc váy: Tại Prada, 63/63 thiết kế trong bộ sưu tập đều có chân váy. Ý tưởng này bắt nguồn từ quan niệm của Miuccia Prada rằng chân váy có tính linh hoạt cao, đồng thời dễ dàng kết hợp với áo len hoặc sơ mi. Toàn bộ sưu tập Xuân 2027 vì thế xoay quanh một món đồ tưởng như cơ bản nhưng có khả năng biến đổi phong cách. Ảnh: Prada.

223 cuốn sách: Ở Altuzarra, 223 bản sao cuốn sách Casa Susanna được đặt trên ghế của khách mời. Cuốn sách của Isabelle Bonnet, Sophie Hackett và Susan Stryker ghi lại cuộc sống của một nhóm đàn ông giữa thế kỷ XX thường mặc đồ nữ tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng Catskills. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập của Joseph Altuzarra với tinh thần màu sắc và tự do. Mỗi cuốn sách được đánh dấu bằng 42 chiếc kẹp giấy và 1 kẹp bìa, dùng để chỉ những trang mà Altuzarra cho là đặc biệt quan trọng. Ảnh: Vogue.

1.239 mảnh gương: Tại Gabriela Hearst, 1.239 chiếc shisha, những món đồ trang trí nhỏ có bề mặt gương, được làm thủ công và có nguồn gốc từ Ấn Độ, được đính lên thiết kế mở màn. Riêng chiếc blazer có 278 shisha, áo tank top có 260, quần có 277, còn áo khoác chiếm nhiều nhất với 424. Nghệ sĩ St. Vincent xuất hiện với một thiết kế có 555 shisha, gồm 278 trên blazer và 277 trên quần. Ảnh: Launchmetrics Spotlight.

20 món đồ dùng: Maison Margiela lại biến những vật dụng đời thường thành trang phục. Một chiếc vest kim loại trong look 46 được tạo thành từ 20 mảnh đồ dùng bằng bạc bị nghiền và ghép lại. Trong số này có 1 chiếc thìa, 2 ấm trà, 6 chiếc đĩa, 5 chiếc cốc, 4 bình đựng nước sốt và 2 gạt tàn. Ảnh: Gorunway.com.

200 vũ công: Diesel đưa 200 nghệ sĩ biểu diễn thuộc tập thể (LA)HORDE vào giữa khán giả. Họ không chỉ đứng xem show mà liên tục diễn các tình huống như hôn nhau hoặc đung đưa theo nhạc. Ảnh: Diesel.

535 chiếc ghế: Tại Bottega Veneta, 535 chiếc ghế resin được nghệ sĩ Illya Goldman Gubin tạo ra để phục vụ khách mời. Mỗi chiếc ghế bắt đầu từ một thùng carton, được nghệ sĩ ôm và vò nát trước khi đúc resin. Những phần nắp đan vào nhau gợi liên tưởng đến kỹ thuật Intreccio đặc trưng của thương hiệu. Trên mỗi ghế còn được đặt một bông hoa da thủ công, từ tulip, mẫu đơn đến hoa ly. Ảnh: Bottega Veneta.

440 show trong một mùa: Toàn bộ mùa thời trang Xuân/Hè 2027 ghi nhận 440 show và màn trình diễn tại 4 thành phố lớn. New York có 126 sự kiện, London có 70, Milan có 142 và Paris có 102. Riêng lịch trình ready-to-wear (thời trang ứng dụng) nữ Xuân/Hè 2027 tại Paris gồm 68 show và 33 màn trình diễn, cho thấy quy mô dày đặc của chặng cuối. Ảnh: Miu Miu.