11 chiếc điện thoại 'không cánh mà bay', Công an vào cuộc liền tìm ra danh tính kẻ lấy cắp

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 6/11/2026, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại siêu thị Điện máy Xanh, địa chỉ số 83 Trần Duy Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội triển khai các biện pháp truy xét đối tượng liên quan.

Lê Mạnh Hiệp tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến khoảng 11h ngày 7/11, lực lượng công an phát hiện và tìm thấy Lê Mạnh Hiệp (SN 2000, thường trú tại Hải Phòng) tại khu vực Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra, Hiệp đã trộm cắp tổng cộng 11 chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu iPhone và Samsung. Sau khi lấy được số tài sản trên, đối tượng đem bán 6 chiếc tại một số cửa hàng.

Quá trình truy xét, lực lượng công an đã thu hồi toàn bộ 11 chiếc điện thoại bị trộm cắp. Số tài sản này có giá trị khảo giá 338.080.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 139,8 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.