11 cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa do sai phạm cấp phép hành nghề
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án môi giới và nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố. Trong đó có 11 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế. Trước đó, vụ án này đã được trả hồ sơ nhiều lần để tiến hành điều tra bổ sung.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/11-can-bo-so-y-te-ha-noi-hau-toa-do-sai-pham-cap-phep-hanh-nghe-246261111160133399.htm