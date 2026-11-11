11 cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa do sai phạm cấp phép hành nghề

Ngày 11/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2026, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.