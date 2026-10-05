11 bài thi được trao giải tại kỳ 6 Cuộc thi 'Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân'

Diễn ra từ ngày 30/8 đến 29/9/2026, kỳ 6 cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân.

Nhiều cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội có đông người tham gia, như: Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ đội Biên phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Pháo binh, Vùng Cảnh sát biển 2, Học viện Hậu cần. Cuộc thi cũng thu hút nhiều người dự thi tại Hà Nội, Nghệ An, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

Cán bộ, chiến sĩ tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân". Ảnh: Duy Hoàn

Kết thúc kỳ thi, giải Nhất thuộc về anh Trần Thanh Hải, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Hai giải Nhì được trao cho chị Nguyễn Hương Liên, giáo viên Trường THPT Nguyễn Siêu, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; anh Phạm Hùng, Trường Sĩ quan Pháo binh, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các cá nhân đến từ Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Học viện Chính trị, Lữ đoàn 23 (Quân khu 7), Tạp chí Cộng sản và các địa phương Hà Nội, Tuyên Quang.

Cuộc thi năm 2026 còn 3 kỳ để hoàn thành tổng số 9 kỳ thi. Sau đó, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các bài dự thi đã đoạt giải cao trong từng kỳ để chấm, trao giải năm. Kỳ 7 diễn ra từ ngày 30/9 đến 29/10/2026; đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.