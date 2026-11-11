11,4 triệu học bạ số và hơn 900.000 văn bằng đã được đồng bộ lên VNeID

Hệ thống CSDL dùng chung phục vụ hơn 30.000 trường học

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số (CĐS) ngành Giáo dục vừa tổ chức, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng cho biết, thời gian qua, Bộ đã tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về CĐS, hoàn thiện hệ thống CSDL và các nền tảng số dùng chung, từng bước chuyển phương thức quản lý từ báo cáo hành chính sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu.

Đến nay, Bộ GD&ĐT đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp, đưa vào sử dụng thống nhất các CSDL giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học. Hệ thống CSDL dùng chung phục vụ hơn 30.000 trường học, 34 Sở GD&ĐT. Riêng CSDL giáo dục đại học được triển khai tại 470 cơ sở đào tạo, tạo nền tảng để thông tin được cập nhật từ các cơ sở giáo dục, kết nối và khai thác phục vụ công tác quản lý.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai học bạ số, văn bằng số. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, công tác số hóa học bạ năm học 2025 - 2026 đã cơ bản hoàn thành. CSDL học bạ số kết nối với CSDL quốc gia về dân cư từ ngày 17/10/2026, đến nay đã có 11,4 triệu học bạ được đồng bộ lên VNeID.

Từ ngày 8/10/2026, học bạ số được tạo lập, ký số và phát hành theo quy định có giá trị pháp lý như học bạ giấy. Khi học bạ số đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ quan, tổ chức tiếp nhận không yêu cầu người học nộp thêm học bạ giấy.

Đối với văn bằng, chứng chỉ, đến ngày 3/11, hệ thống của Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận, lưu trữ hơn 66,6 triệu hồ sơ. CSDL văn bằng số đã kết nối với CSDL quốc gia về dân cư từ ngày 22/10, hơn 900.000 văn bằng được đồng bộ lên VNeID.

Tuy nhiên, việc số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ qua các thời kỳ vẫn gặp một số khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, thông tin lưu trữ chưa thống nhất, nhiều văn bằng chưa có mã căn cước công dân. Bộ GD&ĐT đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để đối soát, làm sạch, gắn mã định danh cá nhân, bảo đảm dữ liệu đủ điều kiện được đưa vào khai thác, sử dụng.

Ông Hưng cho biết, mục tiêu của Bộ GD&ĐT là giảm tối đa việc người dân phải sử dụng hồ sơ giấy, không yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có trên hệ thống. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, người dân.

Đã hoàn thiện dữ liệu của 2,5 triệu sinh viên đang học tại Việt Nam

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, trong 1 tháng qua, C06 đã phối hợp Bộ GD&ĐT tập trung số hóa, đối chiếu dữ liệu bằng cấp với CSDL quốc gia về dân cư nhằm thống nhất mã định danh cá nhân.

Theo Thiếu tướng Tấn, Bộ GD&ĐT đã chuyển hơn 40 triệu dữ liệu bằng cấp để đối chiếu, trong đó 64% được xác định khớp ngay với thông tin định danh trong CSDL dân cư. Với phần dữ liệu chưa khớp, hai Bộ cần tiếp tục phối hợp rà soát, xác minh để bảo đảm tính chính xác.

Lãnh đạo C06 cũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dữ liệu của 2,5 triệu sinh viên đang học tại Việt Nam để gửi C06 thực hiện làm sạch. Trên cơ sở đó, hai đơn vị sẽ phối hợp thống nhất mã định danh cá nhân trong quản lý sinh viên, phục vụ công tác cấp bằng trong những năm tới.

Với việc tích hợp văn bằng điện tử, Thiếu tướng Tấn cho biết C06 đã cập nhật hơn 360.000 bằng tốt nghiệp THPT được làm sạch để hiển thị trên VNeID, phục vụ sử dụng bản điện tử và cắt giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo lãnh đạo C06, yêu cầu đặt ra là dữ liệu sau khi được làm sạch, tích hợp trên VNeID phải được sử dụng để thay thế giấy tờ, mang lại lợi ích thực tế cho người dân. Việc số hóa không chỉ dừng ở tạo lập dữ liệu mà cần gắn với cắt giảm thủ tục, tránh tình trạng thông tin đã có trên hệ thống nhưng người dân vẫn phải cung cấp lại giấy tờ.

Cùng với văn bằng số, Bộ GD&ĐT đã tạo lập dữ liệu người học từ mầm non đến trung học và bắt đầu phối hợp với C06 làm sạch. Đây là cơ sở để hướng tới hình thành hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý khi học sinh chuyển cấp, chuyển trường, giảm yêu cầu phụ huynh phải kê khai lại những thông tin đã được xác thực.

Thiếu tướng Tấn cũng đề cập việc tiếp tục số hóa văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp, hướng tới kết nối dữ liệu đào tạo với dữ liệu lao động, việc làm. Đây là nhiệm vụ cần sự phối hợp giữa các Bộ, ngành để thống nhất thông tin về ngành nghề đào tạo, vị trí việc làm, phục vụ quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.