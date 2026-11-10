11/12 địa phương đã kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Theo báo cáo tiến độ triển khai dự án, riêng 6 địa phương, gồm: Bảo Thắng, Đông Cuông, Tân Hợp, Xuân Ái, Quy Mông và Âu Lâu đã kiểm đếm 733 hộ.

11/12 địa phương đã tổ chức kiểm đếm, với tổng số 1.140 hộ và 47 tổ chức.

Công tác tái định cư đang được triển khai tại 30 khu tập trung. Đến nay, 23 khu đã khởi công, trong đó 4 khu hoàn thành, 19 khu đang thi công; 7 khu còn lại và 1 dự án di chuyển trường mầm non, nhà văn hóa thôn Bản Mai đang chuẩn bị đầu tư.

Đối với việc di chuyển các cơ sở sản xuất, đã hoàn thành 1/4 dự án; 2 dự án tại khu Bản Qua và khu Thống Nhất đạt lần lượt khoảng 70% và 68% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Công tác tái định cư đang được triển khai tại 30 khu tập trung.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc: một phần khối lượng công việc đã thực hiện và quỹ đất tái định cư đã chuẩn bị không còn sử dụng nhưng chưa có hướng dẫn xác định, thanh toán chi phí; việc bồi thường các cơ sở sản xuất tại Đông Phố Mới, Sơn Mãn - Vạn Hòa gặp khó khăn do nhiều máy móc, dây chuyền và công trình chưa có trong đơn giá bồi thường.

Ngoài ra, tại khu tái định cư thôn Trà, Khe Cạn (xã Đông Cuông) còn 6 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường; xã Mậu A còn 9 hộ chưa kiểm đếm tại khu tái định cư thôn Đại An.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB là yêu cầu cấp thiết đảm bảo tiến độ dự án.

Việc tập trung tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời đẩy nhanh kiểm đếm, giải phóng mặt bằng tại các địa phương là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.