Các thức đăng ký: Người dân có thể truy cập cổng đăng ký theo các cách dưới đây:

* Cách 1: Truy cập một trong ba trang Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để đến cổng đăng ký.

* Cách 2: Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Ban tổ chức lưu ý: Mỗi Căn cước/CCCD/Hộ chiếu chỉ được đăng ký trực tuyến một lần. Mỗi mã QR được hệ thống phát hành chỉ có giá trị đổi một vé cứng và không thể sử dụng lại cho những lần đổi vé khác. Đối với địa chỉ email, mỗi email chỉ được ghi nhận một lượt đăng ký thành công. Vì vậy, khán giả cần kiểm tra kỹ địa chỉ email trước khi đăng ký, bảo đảm sử dụng email đang hoạt động để nhận thông báo từ Ban Tổ chức.

- Khán giả có thể hỗ trợ người thân, bạn bè thao tác đăng ký vé trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, người đứng tên đăng ký phải trực tiếp đến địa điểm đổi vé, xuất trình giấy tờ tùy thân chính chủ để xác minh và nhận vé cứng. Không được nhờ người khác nhận vé thay.

- Khi truy cập hệ thống, khán giả sẽ được đưa vào hàng chờ trực tuyến. Màn hình hiển thị số lượng người đang chờ phía trước. Khi đến lượt, hệ thống tự động chuyển đến biểu mẫu đăng ký vé mà không cần thao tác thêm. Thời gian chờ phụ thuộc vào lượng truy cập thực tế tại từng thời điểm nên không thể xác định trước. Trong quá trình chờ, khán giả cần kiên nhẫn, không tải lại trang hoặc thoát khỏi phòng chờ để tránh ảnh hưởng đến thứ tự xếp hàng.

- Trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi đóng cổng đăng ký, khán giả đăng ký thành công sẽ nhận được email xác nhận từ Ban Tổ chức. Email bao gồm mã QR sử dụng để đổi vé cứng và thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm đổi vé. Khán giả cần kiểm tra hộp thư đến, đồng thời lưu ý các mục Thư rác (Spam) và Quảng cáo (Promotions) để không bỏ lỡ thông báo quan trọng.

- Ban Tổ chức chỉ phát vé cứng cho đúng người đã đăng ký vé trực tuyến thành công. Khi đến nhận vé, khán giả phải mang theo mã QR được gửi qua email và giấy tờ tùy thân chính chủ (Căn cước/CCCD/VNeID định danh mức 2/Hộ chiếu) trùng khớp với thông tin đã đăng ký. Người đứng tên đăng ký phải trực tiếp có mặt để xác minh thông tin và nhận vé. Gia đình hoặc nhóm bạn muốn nhận vé ở khu vực gần nhau cần làm gì? Do vé được phát ngẫu nhiên tùy theo tình hình thực tế tại điểm đổi vé, Ban Tổ chức khuyến nghị các thành viên trong gia đình hoặc nhóm bạn đã đăng ký thành công nên cùng đến đổi vé một thời điểm để tăng cơ hội nhận vé ở khu vực gần nhau.

Bên cạnh đó, do vé chỉ ghi thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể, việc đến sớm sẽ giúp các nhóm chủ động hơn trong lựa chọn vị trí phù hợp. Ban tổ chức lưu ý: Người dân cần cảnh giác với các đường link không rõ nguồn gốc, lời mời chào đăng ký hoặc mua bán vé trên mạng xã hội. Đồng thời, nên theo dõi các nền tảng thông tin chính thức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và fanpage Ngày Văn hóa Việt Nam để cập nhật thông báo, tránh nhầm lẫn trong quá trình đăng ký và nhận vé.