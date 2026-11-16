10h ngày 17.11, mở cổng đăng ký vé miễn phí concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”

Theo Ban tổ chức, khán giả có thể đăng ký vé trực tuyến thông qua hai hình thức. Cách thứ nhất, truy cập một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn. Tại đây, nhấn vào banner hoặc đường dẫn Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam để được chuyển đến cổng đăng ký.

Cách thứ hai, khán giả truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Sau khi truy cập hệ thống, người đăng ký cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu. Ban tổ chức lưu ý khán giả kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và địa chỉ email trước khi hoàn tất đăng ký nhằm tránh sai sót trong quá trình xác nhận.

Tiếp đó, người đăng ký theo dõi hộp thư email để nhận thông báo xác nhận từ Ban tổ chức. Email xác nhận sẽ bao gồm mã QR sử dụng để đổi vé cứng cùng thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm đổi vé.

Khán giả cần kiểm tra cả hộp thư đến, mục Thư rác (Spam) và Quảng cáo (Promotions) để không bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam do Thành phố Hà Nội chủ trì, giao Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình diễn ra tối 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Danh sách nghệ sĩ tham gia đang dần được hé lộ. Những cái tên đầu tiên được công bố gồm Đức Phúc, Quốc Thiên, OSAD, Cheng và Đông Hùng.

Chương trình dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, từ các Nghệ sĩ Nhân dân đến những gương mặt trẻ đương đại đang được công chúng yêu mến.

Với định hướng dàn dựng quy mô lớn, “Muôn sắc Việt Nam” sẽ biến không gian Sân vận động Mỹ Đình thành một sân khấu trình diễn đa điểm, nơi âm nhạc, múa, ánh sáng và các lớp chuyển động được kết hợp.

Những đại cảnh mang không khí sử thi hoành tráng sẽ nối tiếp các tiết mục giàu cảm xúc, chú trọng cả sức lan tỏa tại sân vận động và hiệu ứng hình ảnh trên sóng truyền hình.

Điểm hội tụ cảm xúc của đêm nghệ thuật là màn kết thúc mang tên Việt Nam bừng sáng năm châu, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và nghệ nhân.

Tại đây, hàng vạn khán giả trên khán đài sẽ cùng tương tác qua điệp khúc và những động tác đơn giản, tạo nên hình ảnh một cộng đồng hòa nhịp trong niềm tự hào dân tộc.

Khép lại 120 phút nghệ thuật, bầu trời Mỹ Đình sẽ được thắp sáng bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, đưa không khí đêm hội đến với khán giả cả nước.