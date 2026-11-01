109 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia Chương trình VNU350

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 2796/TB-ĐHQG, ngày 27/10, về kết quả trúng tuyển Chương trình thu hút, phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình VNU350) - đợt 5 năm 2026.

Có 7 ứng viên trúng tuyển tại 4 đơn vị thành viên, trực thuộc: Trường Đại học Quốc tế có 3 ứng viên, Trường Đại học Bách khoa có 2 ứng viên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) mỗi đơn vị có 1 ứng viên.

Các vị trí ứng tuyển thuộc nhiều lĩnh vực như: Kỹ thuật hóa học, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, vật lý, toán học, thống kê, kỹ thuật xây dựng, quản trị kinh doanh và công nghệ sinh học.

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng viên được đào tạo Tiến sĩ tại nhiều cơ sở giáo dục và nghiên cứu trong và ngoài nước gồm Đại học Kyung Hee, Đại học Chung-Ang và Đại học Sejong (Hàn Quốc); Đại học Columbia (Hoa Kỳ); Đại học Nguyên Trí (Đài Loan); Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh):

- Tiến sĩ Bùi Trọng Kiên, tốt nghiệp tại Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có 51 bài báo quốc tế và trong nước, trúng tuyển vị trí giảng viên ngành Toán, Thống kê tại Trường Đại học Quốc tế.

- Tiến sĩ Trương Thanh Phụng, tốt nghiệp tại Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), có 27 bài báo quốc tế, trúng tuyển vị trí giảng viên ngành Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính tại Trường Đại học Bách khoa.

- Tiến sĩ Trần Hạ My, tốt nghiệp tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), có 18 bài báo quốc tế, trúng tuyển vị trí giảng viên ngành Kỹ thuật Hóa học tại Trường Đại học Bách khoa.

- Tiến sĩ Nguyễn Hải Mi, tốt nghiệp tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ), có 5 bài báo quốc tế, trúng tuyển vị trí giảng viên ngành Vật lý - Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

- Tiến sĩ Trà Ngọc Sanh, tốt nghiệp tại Đại học Sejong (Hàn Quốc), có 6 bài báo quốc tế, trúng tuyển vị trí giảng viên ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Quốc tế.

- Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tín, tốt nghiệp tại Đại học Nguyên Trí (Đài Loan), có 3 bài báo quốc tế, trúng tuyển vị trí giảng viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế.

- Tiến sĩ Lê Thị Phương Ngân, tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, có 7 bài báo quốc tế và trong nước, trúng tuyển vị trí nghiên cứu viên ngành Công nghệ sinh học tại Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Chương trình VNU350 nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 tuyển dụng 350 nhà khoa học theo Chương trình VNU350.