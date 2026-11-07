109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và chiến thắng

Phát biểu chào mừng trước đông đảo các đảng viên và những người ủng hộ phong trào cánh tả tại LB Nga, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov khẳng định, ngày nay nhân dân Nga và các nước trên thế giới không chỉ kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mà còn tưởng nhớ một nhà nước dựa trên giai cấp lao động.

Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga tại lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Zyuganov khẳng định, Cách mạng Tháng Mười là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và chiến thắng. Những thành công của Trung Quốc và Việt Nam, kinh nghiệm của Belarus, sự kiên cường của Cuba, kinh nghiệm của Triều Tiên và Lào khẳng định sức sống mãnh liệt của tư tưởng và khát vọng của những người cộng sản trên toàn thế giới.

Sau lễ mít tinh tại Quảng trường Nhà hát, những người tham gia sự kiện đã tiến về Quảng trường Đỏ lịch sử, đặt vòng hoa và hoa tươi tại Lăng Vladimir Ilyich Lenin, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.