Các hộ dân khi di chuyển từ phường Đống Đa đến khu tái định cư Thượng Thanh đã có Công an và các lượng chức năng túc trực để hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngay trong chiều 24-11, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các Sở ngành liên quan và Đảng ủy, UBND hai phường Đống Đa, Việt Hưng đã tổ chức đưa 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sập nhà 168 Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) sang tạm cư tại Khu nhà tái định cư Thượng Thanh (nằm trên đường Lý Sơn, phường Việt Hưng, Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Việt Hưng bố trí đông đảo lực lượng, từ công an, quân sự, điện lực, vệ sinh môi trường, đến huy động các tổ dân phố… cùng vào cuộc để chuẩn bị các căn hộ tạm cư sẵn sàng đón tiếp người dân, từ lực lượng lau dọn nhà cửa, hành lang, đấu nối điện các căn hộ, bê vác đồ đạc hỗ trợ…

Nhân viên điện lực đấu nối điện cho các căn hộ được bố trí làm chỗ tạm cư cho người dân

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân bê vác đồ đạc lên căn hộ tạm cư

Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng Đường Hoài Nam cho biết, phường đã phân công các lực lượng liên quan, huy động gần 200 người hỗ trợ và bố trí lực lượng túc trực suốt đêm nay tại 4 đơn nguyên có người dân vào ở.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Hưng cho biết thêm, công an phường đã huy động 50% quân số có mặt để túc trực và hỗ trợ người dân, đặc biệt tại tầng hầm của cả 4 đơn nguyên đều bố trí lực lượng an ninh cơ sở túc trực ở các bàn đón tiếp để hỗ trợ người dân nhận chỗ ở.

Các đơn nguyên được sử dụng để bố trí chỗ tạm cư cho 109 hộ dân

Mỗi đơn nguyên đều bố trí hai đầu mối, gồm cán bộ của phường Đống Đa và cán bộ của phường Việt Hưng, để có thể hỗ trợ kịp thời người dân.

Tính đến 20h tối 24-11, đã có 86 hộ dân chuyển từ phường Đống Đa sang và được bố trí nhận nhà tại định cư. Các hộ dân này được bố trí chỗ ở tại các căn hộ nằm ở 4 đơn nguyên của khu tái định cư. Đây là quỹ nhà tái định cư do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý, các căn hộ bố trí người dân vào ở tạm cư hầu hết là căn hộ chưa có người, có trang thiết bị cơ bản để phục vụ nhu cầu thiết yếu…

Bàn đón tiếp, hỗ trợ người dân nhận căn hộ tạm cư tại một đơn nguyên

Ngay trong tối 24-11, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế Hà Nội… đã có mặt tại Khu tái định cư Thượng Thanh để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, đón tiếp người dân sang tạm cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế cả 4 đơn nguyên, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố được di chuyển sang đây tạm cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới kiểm tra, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố được di chuyển đến chỗ tạm cư

Đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị các Sở ngành liên quan và hai phường Đống Đa, Việt Hưng phải phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định nơi ở tạm cư, với tinh thần phục vụ người dân tốt nhất.

Trong đó, phường Đống Đa tiếp tục hỗ trợ các hộ dân di chuyển sang nơi tạm cư. Phường Việt Hưng cần bố trí lực lượng đầy đủ tại 4 đơn nguyên, hỗ trợ ngay khi người dân chuyển đến, từ khâu làm thủ tục thật nhanh chóng, mang vác đồ đạc giúp người dân lên căn hộ đã được bố trí sẵn, với các căn hộ chưa có giường chiếu thì phải có phương án hỗ trợ ngay để người dân có chỗ ngủ, không để người dân phải chịu rét trong thời tiết lạnh giá này; đồng thời hỗ trợ người dân có suất ăn tối kịp thời...

“Đặc biệt, phường Đống Đa và phường Việt Hưng phải cử nhân sự làm đầu mối để phối hợp chặt chẽ. Tinh thần là làm sao lo cho người dân đến nơi ở tạm cư được ổn định cuộc sống nhanh nhất và tốt nhất có thể” – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Long cùng vợ chuyển đến căn hộ tạm cư

Gia đình ông Nguyễn Đức Long, bà Cao Thị Bích Thúy (cư dân căn hộ 302 khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết) là một trong những hộ dân được phường Đống Đa hỗ trợ di chuyển sang nơi tạm cư từ chiều tối nay và được bố trí ở tạm cư tại căn hộ 3 phòng ngủ. Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, ông Long cho biết, lúc sự cố sập nhà tại 168 Nguyễn Văn Tuyết xảy ra, nhà ông ở căn hộ trên tầng 2 cũng bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã vận động, hỗ trợ gia đình ông và các hộ dân di dời đến nơi ở tạm tại Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng). Gia đình ông rất xúc động vì trong suốt quá trình di dời được các lực lượng hỗ trợ thu dọn, vận chuyển đồ đạc, bố trí xe đưa đến Khu tái định cư Thượng Thanh và khi đến đây lại được bố trí căn hộ rất rộng rãi. Đồng thời, còn được địa phương phát suất cơm hộp miễn phí để hỗ trợ, khiến hai vợ chồng ông không gặp khó khăn gì khi phải chuyển chỗ ở.