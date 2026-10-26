108 trường nội trú biên giới đã khai giảng, 40 trường hoàn thành toàn bộ

Tại Thông báo số 523 kết luận cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng ghi nhận việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới được các bộ, ngành, các địa phương tích cực triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn.

Đến nay, 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng phục vụ năm học 2026-2027, trong đó có 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục; đồng thời 121 trường khởi công giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đang được tập trung triển khai xây dựng theo quy định.

Song, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, còn nhiều trường chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, dẫn đến tình trạng vừa tổ chức dạy học vừa thi công; việc triển khai nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, quá trình vận hành các trường mới còn nhiều lúng túng, nhất là do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa) - một trong những trường được khởi công xây dựng vào cuối năm 2025 nhằm thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Để hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới bảo đảm chất lượng, tiến độ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các cơ quan liên quan, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, đối với các trường giai đoạn 1, chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục, Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo ưu tiên triển khai thực hiện, khẩn trương hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, lập mốc hoàn thành cụ thể đối với từng trường, nhất là 9 trường hiện có khối lượng thi công dưới 80%, hoàn thành trước ngày 30/11. Trong đó lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động trong thời gian vừa dạy học vừa thi công các trường; không đưa hạng mục chưa đủ điều kiện, chưa nghiệm thu vào sử dụng; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn; bảo đảm đủ giáo viên, nhân viên, kinh phí và các điều kiện thiết yếu để tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục học sinh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT theo dõi tiến độ từng trường, tổng hợp các trường chậm tiến độ, kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất cụ thể Thủ tướng trong trường hợp cần thiết; chủ động kiểm tra công tác vận hành các trường sau khi đưa vào sử dụng; chủ động triển khai các chương trình tập huấn cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới về vận hành trường, chăm sóc, giáo dục toàn diện học sinh.

Đối với các trường giai đoạn 2, Bộ GD-ĐT phải rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai giai đoạn 1; trên cơ sở đó, có văn bản gửi các Bộ, ngành và địa phương nêu ra những vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm từ việc triển khai xây dựng giai đoạn 1 để chủ động triển khai giai đoạn 2, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải có văn bản cam kết bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các trường giai đoạn 2, gửi Thủ tướng, Bộ GD-ĐT. Trong đó, đối với 35 trường đang thi công, cần hoàn thiện thi công phần ngầm (phần móng) trước ngày 31/10; hoàn thiện thi công phần thân trước ngày 31/3/2027; hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng công trình trước ngày 30/6/2027; hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị, chạy thử trước ngày 31/7/2027; nghiệm thu bàn giao công trình trước ngày 15/8/2027.

Đối với 86 trường đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương có phương án, giải pháp quyết liệt để bù tiến độ, bảo đảm hoàn thiện thi công phần thân trước ngày 31/3/2027 và đáp ứng các mốc tiến độ thời gian tiếp theo như đối với 35 trường đang thi công.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo sâu sát và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo quyết liệt ngay từ khi bắt đầu dự án xây dựng trường; xác định đường găng tiến độ cho từng trường, từ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công, nghiệm thu đến chuẩn bị điều kiện vận hành. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ việc triển khai giai đoạn 1 để chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng tốt hơn trong giai đoạn 2, nhất là khâu giao đơn vị chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công, lựa chọn địa điểm, khảo sát địa chất, thiết kế, dự toán, phương án cung ứng vật liệu và tổ chức thi công phù hợp với địa hình, điều kiện thời tiết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thuộc địa bàn phụ trách khẩn trương thi công dứt điểm các hạng mục của các trường chưa hoàn thành thuộc giai đoạn 1.