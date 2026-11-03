108 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc về văn hóa

Tính đến hết ngày 15/9, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.555 tác phẩm tham dự. Ban Thư ký - Tổng hợp giải đã lựa chọn 1.461 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 108 tác phẩm vào vòng chung khảo, gồm 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Hội đồng sơ khảo đánh giá, các tác phẩm dự thi đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề lớn của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Hội đồng chấm chung khảo. Ảnh: TTXVN phát

Nổi bật là các tác phẩm đề cập đến phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, bản quyền; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam và bảo đảm an ninh văn hóa... Nhiều tác phẩm đã chuyển từ cách tiếp cận thiên về phản ánh, giới thiệu hoạt động và thành tựu sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực, đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Báo điện tử tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng với 747 tác phẩm dự thi, tăng gấp đôi so với năm 2025. Ở loại hình báo in, nhiều loạt bài được đầu tư công phu, có chiều sâu phân tích, gắn vấn đề văn hóa với trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển. Các tác phẩm phát thanh, truyền hình và báo ảnh khai thác nhiều đề tài về bảo tồn bản sắc văn hóa, sức sống của di sản, du lịch cộng đồng, văn hóa số và nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển địa phương.

Tuy vậy, Hội đồng sơ khảo cũng nhận định chất lượng tác phẩm chưa đồng đều; một số bài còn dừng ở mức phản ánh thông thường, dung lượng dài nhưng chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khả thi.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 20/11, trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).