108 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam'

Chiều 2/11, Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư năm 2026 đã diễn ra tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó báo chí giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc; phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững của đất nước.

Toàn cảnh vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư năm 2026. Ảnh: Trần Huấn

Tính đến hết ngày 15/9, Ban Thư ký - Tổng hợp của Giải đã nhận được 1.555 tác phẩm tham dự. Đây là số lượng tác phẩm lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng rộng rãi của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Sau khi rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng, 1.461 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng chấm sơ khảo, gồm: báo in 397 tác phẩm; báo điện tử 747 tác phẩm; phát thanh 44 tác phẩm; truyền hình 142 tác phẩm và báo ảnh 131 tác phẩm. Trải qua quá trình thẩm định độc lập, thảo luận và chấm chọn nghiêm túc, khách quan, công tâm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 108 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo, trong đó có 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Hội đồng chung khảo làm việc vào chiều 2/11. Ảnh: Trần Huấn

Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò của một giải thưởng báo chí chuyên ngành có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ, mùa giải năm nay, các tác phẩm từ báo in, báo điện tử cho đến phát thanh, truyền hình cho thấy được đầu tư bài bản hơn các mùa trước. Tuy nhiên, không ít tác giả chọn những vấn đề vĩ mô. Trong khi đó, bản chất của báo chí là phản ánh những vấn đề giản dị và gắn kết với cuộc sống hàng ngày.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, các tác phẩm dự thi năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt. Ảnh: Trần Huấn

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, các tác phẩm dự thi năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Lễ tổng kết và trao giải là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương những người làm báo có tác phẩm xuất sắc trong phát hiện, phản ánh và lan tỏa các giá trị văn hóa; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển cho đất nước.