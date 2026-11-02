108 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Đồng chí Lê Quốc Minh-Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo Giải thưởng. Ảnh: Trần Huấn.

Theo Ban tổ chức, tính đến hết ngày 15/9/2026, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư đã tiếp nhận 1.555 tác phẩm. Đây là số lượng tác phẩm tham dự cao nhất kể từ khi giải được tổ chức, cho thấy sức hút và sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Sau quá trình rà soát, thẩm định độc lập, thảo luận và chấm chọn nghiêm túc, khách quan, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 108 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Trong đó, có 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Hội đồng thảo luận, cho ý kiến về tác phẩm tham dự Giải năm 2026. Ảnh: Trần Huấn.

Trước đó, trong tổng số 1.555 tác phẩm gửi về, có 1.461 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo, gồm 397 tác phẩm báo in, 747 tác phẩm báo điện tử, 44 tác phẩm phát thanh, 142 tác phẩm truyền hình và 131 tác phẩm báo ảnh.

Kết quả lựa chọn cho thấy sự cạnh tranh giữa các tác phẩm ở nhiều loại hình báo chí, đồng thời phản ánh sự đầu tư của các cơ quan báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và đời sống xã hội.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, các tác phẩm tham dự giải năm nay đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nội dung tập trung vào những vấn đề lớn của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nổi bật trong số đó là các chủ đề phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, bản quyền; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã vượt khỏi cách tiếp cận thiên về phản ánh hoạt động, giới thiệu thành tựu, đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược. Các tác phẩm không chỉ nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và nguồn lực mà còn đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các giám khảo chấm thể loại ảnh báo chí. Ảnh: Trần Huấn.

Xu hướng này cho thấy báo chí ngày càng quan tâm đến việc đặt các vấn đề văn hóa trong mối quan hệ với những yêu cầu phát triển của đất nước, từ hoàn thiện thể chế, khai thác nguồn lực di sản đến thúc đẩy sáng tạo và thích ứng với môi trường số. Qua đó, các tác phẩm góp phần làm rõ vai trò của văn hóa không chỉ ở phương diện tinh thần mà còn trong phát triển kinh tế, xây dựng con người và củng cố sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Trong cơ cấu tác phẩm vào chung khảo, báo điện tử chiếm số lượng lớn nhất với 30 tác phẩm, tiếp đến là báo in với 25 tác phẩm, truyền hình 20 tác phẩm, báo ảnh 18 tác phẩm và phát thanh 15 tác phẩm. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh của báo chí điện tử trong truyền tải thông tin, đồng thời cho thấy các loại hình báo chí truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh và lan tỏa những giá trị văn hóa.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần tôn vinh những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.