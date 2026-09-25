108 doanh nghiệp duy trì lợi nhuận bền vững nhiều năm

Theo Vietnam Report, sự chọn lọc khắc nghiệt của thị trường đã làm nổi bật thêm 108 doanh nghiệp trụ cột - đều là những doanh nghiệp tiêu biểu, có dấu ấn lợi nhuận ấn tượng và bền bỉ theo thời gian. Ảnh: Vietnam Report cung cấp

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Sau 10 năm công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500), Vietnam Report ghi nhận một nhóm doanh nghiệp duy trì vị trí trong bảng xếp hạng qua nhiều năm.

Theo ông Vũ Đăng Vinh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), trong giai đoạn 2017-2026 có 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong PROFIT500. Trong số này, 108 doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng liên tục trong 10 năm.

Theo số liệu của Vietnam Report, việc duy trì lợi nhuận qua 10 năm không đồng nghĩa với lợi nhuận tăng đều qua từng năm. Chỉ có 5 trong số 108 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế tăng liên tục trong giai đoạn 2016-2025.

Trong những năm thị trường có nhiều biến động, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp này cũng có sự thay đổi. Năm 2020, tổng lợi nhuận trước thuế của 108 doanh nghiệp giảm 2,9%. Tuy nhiên, 71 doanh nghiệp trong nhóm vẫn duy trì hoặc tăng lợi nhuận. Năm 2023, lợi nhuận của 57 doanh nghiệp giảm, sau đó 75 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trở lại trong năm 2024.

Tính chung giai đoạn 2016-2025, tổng lợi nhuận trước thuế của 108 doanh nghiệp tăng từ khoảng 207,7 nghìn tỷ đồng lên 645,3 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng lợi nhuận trung vị đạt 10,3%/năm.

Thời gian dài giúp có thêm thông tin về diễn biến lợi nhuận của doanh nghiệp thay vì chỉ xem xét kết quả của từng năm. Ảnh minh họa: Minh Tâm-TTXVN

Với 108 doanh nghiệp nói trên hoạt động trong 18 nhóm ngành; trong đó, số lượng doanh nghiệp tập trung nhiều ở một số lĩnh vực như tài chính, bất động sản - xây dựng - vật liệu xây dựng và vận tải - logistics. Cụ thể, có 29 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, 14 doanh nghiệp thuộc bất động sản - xây dựng - vật liệu xây dựng và 14 doanh nghiệp thuộc vận tải - logistics.

Theo Vietnam Report, 36 doanh nghiệp thuộc ba nhóm Tài chính, Thông tin - Truyền thông và Khoáng sản - Xăng dầu đóng góp 83,5% tổng lợi nhuận trước thuế của 108 doanh nghiệp trong năm 2025. Riêng nhóm tài chính chiếm 58,3%. Cơ cấu này cho thấy lợi nhuận trong nhóm doanh nghiệp duy trì vị trí tại PROFIT500 tập trung tương đối lớn ở một số ngành. Kết quả của từng doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm thị trường và diễn biến của từng lĩnh vực.

Ông Vũ Đăng Vinh cho biết, việc theo dõi dữ liệu trong thời gian dài giúp có thêm thông tin về diễn biến lợi nhuận của doanh nghiệp thay vì chỉ xem xét kết quả của từng năm. Từ đó, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các chỉ tiêu về lợi nhuận, chi phí và vị trí trong ngành khi đánh giá hoạt động kinh doanh. Từ sáng kiến V1000, tập trung vào tiêu chí nộp thuế, đến PROFIT500, Vietnam Report xây dựng các bảng xếp hạng doanh nghiệp dựa trên những nhóm tiêu chí khác nhau. Các dữ liệu này được sử dụng để phục vụ việc phân tích và so sánh doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

Từ phía doanh nghiệp, các bảng xếp hạng và báo cáo ngành được xem là một nguồn thông tin tham khảo trong quá trình đánh giá hoạt động. Bà Lê Thị Hương Giang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Máy tính An Phát, cho biết việc doanh nghiệp duy trì vị trí trong PROFIT500 qua nhiều năm là một trong những thông tin được doanh nghiệp sử dụng để theo dõi kết quả hoạt động. Theo bà, việc duy trì hiệu quả kinh doanh trong dài hạn đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chi phí và rủi ro, đồng thời cân đối giữa mục tiêu kinh doanh trước mắt và kế hoạch dài hạn.

Một đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics cho biết báo cáo ngành có thể được sử dụng để tham khảo khi so sánh một số chỉ tiêu như biên lợi nhuận, chi phí và hiệu quả hoạt động với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Những thông tin này có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình rà soát hoạt động và xây dựng kế hoạch.

Sau 10 năm, dữ liệu PROFIT500 cho thấy số doanh nghiệp duy trì vị trí trong bảng xếp hạng liên tục thấp hơn nhiều so với tổng số doanh nghiệp từng góp mặt. Trong nhóm 108 doanh nghiệp này, lợi nhuận cũng có những giai đoạn tăng, giảm khác nhau theo diễn biến của nền kinh tế.

Việc theo dõi kết quả trong thời gian dài vì vậy cho phép nhìn rõ hơn những thay đổi về lợi nhuận của doanh nghiệp qua các giai đoạn, cũng như sự tập trung lợi nhuận giữa các nhóm ngành.