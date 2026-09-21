107 cán bộ Đoàn toàn quân tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác năm 2026

Dự khai mạc tập huấn có: Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị; lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị); đại biểu chỉ huy, cán bộ một số cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Theo đại diện Ban tổ chức, nội dung bồi dưỡng năm nay kế thừa và phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời cụ thể hóa những yêu cầu mới đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội giai đoạn 2025-2030. Chương trình được xây dựng theo hướng thiết thực, cập nhật thông tin mới, tăng tính thực hành và gắn chặt với thực tiễn cơ sở.

Trong thời gian 30 ngày, các học viên được bồi dưỡng 16 chuyên đề, tăng 2 chuyên đề thực hành so với năm 2025 và 7 hoạt động bổ trợ thực tiễn. Điểm mới quan trọng của chương trình năm nay là ngoài trang bị kiến thức, Ban tổ chức chú trọng hình thành năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; trong đó tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trực tiếp đối với cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu chào mừng lớp bồi dưỡng.

Ban tổ chức cũng tăng cường các chuyên đề thực hành cho học viên; chú trọng các nội dung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao nhận thức, khả năng quản lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và công tác tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động học tập, trao đổi, giao lưu, tham quan mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị nhằm giúp học viên đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn và chuyển hóa kinh nghiệm của đơn vị bạn thành phương pháp, cách làm phù hợp với đơn vị mình. Đặc biệt, cuối khóa, lớp sẽ tổ chức hoạt động Gala bế mạc do các học viên tự xây dựng kịch bản, luyện tập và tổ chức thực hiện.

Đại úy Lê Hảo, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại úy Lê Hảo, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng năm nay có ý nghĩa rất thiết thực. Mục tiêu của lớp không phải học đủ chương trình, hoàn thành đủ nội dung, mà quan trọng hơn là sau lớp học, mỗi cán bộ Đoàn phải tham mưu, tổ chức và tạo ra được chuyển biến thực chất ở cơ sở.

Sau khai mạc, các học viên được giới thiệu chuyên đề đầu tiên theo kế hoạch.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ lớp bồi dưỡng; tổ chức quản lý lớp chặt chẽ, khoa học, nền nếp, an toàn về mọi mặt; kịp thời nắm tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; tổ chức viết thu hoạch, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm nghiêm túc, thực chất.

Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp bồi dưỡng tại buổi khai mạc.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí giảng viên, báo cáo viên trong quá trình truyền đạt cần ngắn gọn, dễ hiểu, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi; tăng cường liên hệ thực tiễn, phân tích tình huống, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn phương pháp xử lý những vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Các đại biểu dự khai mạc trò chuyện với học viên lớp bồi dưỡng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi khai mạc do học viên Trường Sĩ quan Chính trị thể hiện.

Đối với các học viên, đồng chí Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội đề nghị cần chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Ban tổ chức, đơn vị quản lý; xác định rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của lớp bồi dưỡng; nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo; mạnh dạn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn nêu những vấn đề khó, vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn cơ sở.