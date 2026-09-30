105 trại sinh tham gia Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV tại Lâm Đồng
Tối 30/9, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức khai mạc Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV năm 2026.
Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh; thành viên Hội đồng huấn luyện Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự.
Diễn ra từ ngày 30/9 - 3/10, trại huấn luyện thu hút sự tham gia của 105 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai và Tuyên Quang.
Đây là dịp để cán bộ hội các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời, rèn luyện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội và công tác thanh niên.
Phát biểu khai mạc, chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức nhấn mạnh, Trại Nguyễn Chí Thanh là hoạt động có ý nghĩa trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, góp phần xây dựng lực lượng huấn luyện viên có kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động thanh niên.
Trong bối cảnh tổ chức đoàn, hội yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đội ngũ huấn luyện viên có vai trò quan trọng trong truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và đồng hành với thanh niên.
Các trại sinh sẽ tham gia nhiều nội dung huấn luyện, kiểm tra, sát hạch theo định chuẩn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tập trung vào kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội; hoạt náo, quản trò, tổ chức trò chơi, nút dây, dấu đường, phương hướng, dựng trại, sinh hoạt tập thể, sơ cấp cứu và các nội dung thực hành khác.
Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV tổ chức tại Lâm Đồng là dịp để địa phương giới thiệu những nét đẹp về con người, văn hóa, thiên nhiên và tinh thần hiếu khách; đồng thời, tăng cường kết nối, phối hợp giữa cán bộ hội các tỉnh, thành phố trong công tác hội và phong trào thanh niên.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/105-trai-sinh-tham-gia-trai-nguyen-chi-thanh-lan-thu-xxv-tai-lam-dong-467191.html