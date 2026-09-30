105 trại sinh tham gia Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV tại Lâm Đồng

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh; thành viên Hội đồng huấn luyện Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh tham dự

Diễn ra từ ngày 30/9 - 3/10, trại huấn luyện thu hút sự tham gia của 105 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai và Tuyên Quang.

Khai mạc Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV năm 2026 tại Lâm Đồng

Đây là dịp để cán bộ hội các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời, rèn luyện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội và công tác thanh niên.

Chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức nhấn mạnh, Trại Nguyễn Chí Thanh là hoạt động có ý nghĩa trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, góp phần xây dựng lực lượng huấn luyện viên có kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động thanh niên.

Trại huấn luyện thu hút sự tham gia của 105 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố

Trong bối cảnh tổ chức đoàn, hội yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đội ngũ huấn luyện viên có vai trò quan trọng trong truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và đồng hành với thanh niên.

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn (thứ 3 bên phải qua), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Quang (thứ 4 bên trái qua), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Các trại sinh sẽ tham gia nhiều nội dung huấn luyện, kiểm tra, sát hạch theo định chuẩn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tập trung vào kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội; hoạt náo, quản trò, tổ chức trò chơi, nút dây, dấu đường, phương hướng, dựng trại, sinh hoạt tập thể, sơ cấp cứu và các nội dung thực hành khác.

Ban Tổ chức tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám khảo

Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXV tổ chức tại Lâm Đồng là dịp để địa phương giới thiệu những nét đẹp về con người, văn hóa, thiên nhiên và tinh thần hiếu khách; đồng thời, tăng cường kết nối, phối hợp giữa cán bộ hội các tỉnh, thành phố trong công tác hội và phong trào thanh niên.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ