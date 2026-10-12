102 cán bộ Hội Cựu chiến binh An Giang cập nhật 12 chuyên đề nghiệp vụ

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Ngày 12/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho 102 học viên là lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 ngày (từ ngày 12 đến 16/10), các học viên được cập nhật 12 chuyên đề trọng tâm, là quán triệt Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác tư tưởng, dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát ở cơ sở; quan điểm, chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Lớp tập huấn còn trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, cập nhật dữ liệu hội viên; chính sách hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và các chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội tại cơ sở.