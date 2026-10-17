102 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; PGS.TS Hoàng Hùng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Sau 3,5 ngày học tập (từ 14 - 17/10), các học viên đã nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn chiến lược trong lãnh đạo, quản lý; Năng lực hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cấp tỉnh; Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển tỉnh Lào Cai; Xây dựng nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương minh bạch, hiện đại, hiệu quả; Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong không gian phát triển mới; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Kết thúc khóa học, 102 học viên đã hoàn thành chương trình và được cấp chứng nhận tốt nghiệp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị của các học viên trong nghiên cứu, học tập.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng phát biểu tại lễ bế giảng.

Đồng chí đề nghị sau khi trở về cơ quan, đơn vị, các học viên chủ động vận dụng kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm được trao đổi tại lớp vào thực tiễn công tác, nhất là những vấn đề mới về tư duy, tầm nhìn, phương pháp lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các học viên cần chủ động rà soát lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để tập trung tháo gỡ; mạnh dạn đổi mới tư duy, phương pháp, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện.

Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khoá bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí cũng đề nghị, đối với mỗi nhiệm vụ, phải xác định rõ trọng tâm, trách nhiệm, tiến độ và kết quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối với những nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực, những vấn đề mới, khó, phức tạp, đồng chí đề nghị cần chủ động phối hợp, trau dồi, cùng tìm giải pháp xử lý. Đồng thời, cần coi tự học, tự nghiên cứu là công việc thường xuyên, chủ động cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp công tác, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được.