100 xe mô tô chinh phục Mã Pì Lèng, quảng bá du lịch an toàn

Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, quảng bá du lịch gắn với cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết để du khách chủ động bảo đảm an toàn trong mỗi hành trình là việc làm cần thiết. Do vậy, quan điểm xuyên suốt của chương trình là an toàn là điều kiện tiên quyết, chất lượng là nền tảng, bản sắc là giá trị cốt lõi và sự hài lòng của du khách là thước đo hiệu quả phát triển du lịch.

Đoàn Roadshow 100 xe mô tô, xe máy vượt đèo Mã Pì Lèng, quảng bá du lịch Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị cho thuê xe và tổ chức dẫn đoàn phải bảo đảm phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ; kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định, phổ biến quy tắc giao thông và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho du khách. Các đơn vị dẫn đoàn duy trì đội hình, tốc độ, khoảng cách an toàn, chủ động theo dõi thời tiết, tình trạng tuyến đường để điều chỉnh hoặc tạm dừng hành trình khi điều kiện không bảo đảm. Du khách được khuyến nghị tìm hiểu kỹ cung đường, thời tiết, lựa chọn dịch vụ uy tín, chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn của Ban Tổ chức, lực lượng chức năng. Cộng đồng địa phương tiếp tục phát huy tinh thần hiếu khách, bảo vệ cảnh quan, môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Đoàn Roadshow 100 xe mô tô, xe máy bắt đầu vượt đèo Mã Pì Lèng, quảng bá du lịch Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc. Tỉnh sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn như Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Na Hang - Lâm Bình và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Trong đó, sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy, thường được biết đến với tên gọi "Hà Giang Loop" đã tạo dấu ấn riêng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Sau khi hợp nhất tỉnh, Tuyên Quang có thêm điều kiện kết nối các không gian, tuyến và điểm du lịch đặc sắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, những cung đường đèo cao, vực sâu, khúc cua quanh co cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do địa hình phức tạp, thời tiết thay đổi nhanh, sương mù, mưa lớn, sạt lở và hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện của một số du khách.

Đoàn Roadshow 100 xe mô tô, xe máy bắt đầu vượt đèo Mã Pì Lèng, quảng bá du lịch Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Ngay sau lễ phát động, đoàn Roadshow gồm 100 xe mô tô, xe máy bắt đầu hành trình từ xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và dòng Nho Quế, kết thúc tại Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang, nâng cao nhận diện sản phẩm "Hà Giang Loop"; đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển du lịch theo hướng "An toàn - Chuyên nghiệp - Thân thiện - Bền vững".