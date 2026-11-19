Những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội là địa phương đã thực hiện rất hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nhờ nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hệ thống hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn khó khăn đã có bước chuyển biến ngoạn mục.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến nay, 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô kết nối thông suốt đến trung tâm. Cùng với giao thông, mạng lưới điện lưới quốc gia, trường học và trạm y tế được đầu tư xây dựng kiên cố, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, giao thương, học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Những tuyến đường nhựa phẳng phiu, những ngôi trường khang trang mọc lên giữa buôn làng không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của đồng bào thêm thuận lợi, mà còn kéo khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với khu vực đô thị xích lại gần hơn.

Đường giao thông qua xã biên giới Phước Vinh được đầu tư khang trang, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có đường ô tô đến trung tâm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, các chính sách hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi đã đi vào chiều sâu, giúp tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh qua từng năm. Người dân được tạo điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Song song với phát triển kinh tế, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; minh chứng là địa phương duy trì rất hiệu quả công tác dạy và học chữ Khmer tại các trường tiểu học vùng có đông đồng bào sinh sống. Các lễ hội truyền thống cũng được tổ chức trang trọng, đúng quy định, phù hợp với nếp sống văn minh. Đặc biệt, tại khu vực biên giới, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Hợp phần thứ hai thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước cũng được chuẩn hóa theo đúng chỉ đạo thông qua việc thu thập, tạo lập cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo đảm bảo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Đồng thời, tỉnh chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách chăm lo cho đồng bào được thực thi minh bạch, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Những kết quả toàn diện này tiếp tục tạo thêm niềm tin son sắt để đồng bào các dân tộc thiểu số tại Tây Ninh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.