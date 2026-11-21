Học sinh Hà Nội thi tìm hiểu về di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám

Sáng 23/11, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong đó, chương trình điểm cấp thành phố diễn ra từ 8h00 tại không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở ra cơ hội để học sinh Thủ đô trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản, qua đó bồi đắp nếp sống thanh lịch, văn minh.

Hoạt động này được tổ chức nhằm thực hiện Công văn số 7692/BGDĐT-HSSV ngày 02/1/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với xây dựng văn hóa học đường; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/6/2026 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 2032/SVHTTDL-VHCS ngày 13/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, chương trình cụ thể hóa định hướng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026: xác định giáo dục Thủ đô là nền tảng xây dựng Hà Nội văn hiến, hiện đại; lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm; tăng cường gắn kết nhà trường – gia đình – xã hội để nuôi dưỡng sự tử tế, thẩm mỹ và phát huy văn hóa học tập suốt đời trong Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện là tính đồng bộ từ cấp thành phố tới từng cơ sở giáo dục. Sáng 23/11, 100% đơn vị trực thuộc Sở cùng các trường học tại các phường, xã sẽ đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng. Căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc thù từng cấp học, các trường chủ động thiết kế 6 không gian trải nghiệm sinh động ngay trong khuôn viên học tập, bao gồm: Không gian văn hóa Việt Nam; Không gian Thăng Long - Hà Nội; Không gian di sản văn hóa; Không gian nghệ thuật truyền thống; Không gian làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; và Không gian văn hóa học đường.

Song song với hoạt động tại cơ sở, chương trình điểm cấp thành phố diễn ra theo hai tuyến trải nghiệm chính:

Tại khu vực Hồ Văn: Sau lễ khai mạc của lãnh đạo Sở, học sinh sẽ hóa thân thành các “Sứ giả Văn hóa”, tham gia trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa” tôn vinh nét đẹp thanh lịch của thầy và trò qua trang phục truyền thống,bên cạnh các tiết mục võ cổ truyền kết hợp nhảy hiện đại sôi động. Không gian mở tại Hồ Văn còn mang đến cho các em cơ hội trải nghiệm trò chơi dân gian, khám phá ẩm thực, tham gia workshop in tranh sáng tạo, giao lưu múa sạp và thực hành cùng các nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Học sinh các trường trực tiếp tham quan, tìm hiểu chiều sâu lịch sử, truyền thống hiếu học và tinh hoa văn hiến ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Với sự chung tay của nhà trường, gia đình, các nghệ nhân và thiết chế văn hóa địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kỳ vọng chuỗi hoạt động không chỉ dừng lại ở một sự kiện hưởng ứng mà sẽ tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường chuẩn mực, nuôi dưỡng tình yêu di sản và lan tỏa nếp sống thanh lịch,văn minh cho thế hệ trẻ Thủ đô.