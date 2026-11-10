100 triệu USD giúp thu hẹp khoảng cách y tế toàn cầu

AI tạo sinh (generative AI - Gen AI) đang làm thay đổi ngành y tế bằng cách đẩy nhanh quá trình chẩn đoán, tinh giản quy trình lâm sàng và khai thác hiệu quả thông tin dữ liệu khổng lồ. Thế nhưng, đối với các tổ chức y tế đang phục vụ những cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế trên thế giới, chi phí vẫn là rào cản lớn nhất trong việc ứng dụng các công nghệ này. HII được xây dựng dựa trên thành quả 5 năm đầu tư vì tác động xã hội của AWS và kế thừa Sáng kiến AWS Health Equity Initiative (HEI) - chương trình tiền nhiệm ra mắt năm 2021, đã cung cấp 60 triệu USD công nghệ cho hơn 400 tổ chức.

Sáng kiến AWS Health Impact Initiative (HII) cam kết kéo dài 5 năm tới tổng trị giá 100 triệu USD

Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo mức độ ứng dụng Gen AI trong y tế sẽ tăng nhanh hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, nhờ agentic AI có khả năng đẩy nhanh quy trình khám chữa bệnh lâm sàng và hỗ trợ đội ngũ chăm sóc y tế - mở ra cơ hội to lớn cho ngành y tế nhưng cũng đi kèm rủi ro. Nếu các tổ chức y tế gần nhất với những cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế bị tụt lại trong việc ứng dụng các năng lực này, khoảng cách về y tế sẽ càng bị nới rộng.

Trong một khảo sát độc lập với các đơn vị từng nhận hỗ trợ của HEI, 60% cho rằng chi phí là rào cản chính đối với việc ứng dụng điện toán đám mây tại quốc gia hoặc khu vực của họ, và phần lớn xem tín dụng AWS (AWS credits) là nhu cầu ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh việc tài trợ cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế, HII tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm, mỗi lĩnh vực được định hình từ phản hồi của khách hàng và nhiều năm hoạt động vì tác động xã hội của AWS:

Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Các giải pháp AI, agentic AI và điện toán đám mây giúp mở rộng khả năng tiếp cận, năng lực chẩn đoán cũng như tốc độ và chất lượng chăm sóc cho các nhóm dân cư chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế - bao gồm cộng đồng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Trong số các đơn vị từng được HEI hỗ trợ, 92% tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng chăm sóc y tế.

Thúc đẩy sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Chỉ khoảng 5% kinh phí nghiên cứu y tế dành cho sức khỏe phụ nữ, và tới một nửa số thuốc dùng cho trẻ em chưa được kiểm chứng lâm sàng dành riêng cho nhi khoa - dù phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng hai phần ba dân số thế giới. Lĩnh vực này hỗ trợ nghiên cứu mang tính toàn diện, dữ liệu y tế tốt hơn, cùng những đổi mới sáng tạo trong chẩn đoán và điều trị.

Đối với Việt Nam, sáng kiến AWS Health Impact Initiative mở ra một con đường trực tiếp để các tổ chức phi lợi nhuận về y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu và các startup công nghệ y tế tại Việt Nam tiếp cận các nguồn lực AI, agentic AI và điện toán đám mây cần thiết để xây dựng và mở rộng quy mô giải pháp của mình - góp phần bảo đảm các cộng đồng tại đây không bị bỏ lại phía sau khi những công nghệ này ngày càng phát triển. Các tổ chức tại Việt Nam có thể làm việc với đội ngũ quản lý tài khoản AWS hoặc nộp hồ sơ trực tiếp qua cổng đăng ký công khai.

Trên thế giới, hiện nay Eve’s Ark "giải cứu" những tập dữ liệu sức khỏe phụ nữ bị “bỏ rơi” trước nguy cơ chúng biến mất khi phòng thí nghiệm đóng cửa hoặc khoản tài trợ kết thúc, đến nay đã bảo tồn được một petabyte dữ liệu trên AWS. Tổ chức này sẽ sớm đưa nguồn dữ liệu đó đến với các nhà khoa học trên toàn thế giới trong một môi trường nghiên cứu bảo mật thông qua AWS Cloud.

Admera Health hợp tác với AWS để mở rộng năng lực giải trình tự gen đã được kiểm chứng chặt chẽ và cho kết quả nhanh, phục vụ nghiên cứu trong các nhóm dân cư chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế, bao gồm giám sát bệnh lao tại Nam Phi và nghiên cứu gen các bệnh hiếm tại Brazil.

Care 2 Communities cung cấp dịch vụ y tế ban đầu qua mạng lưới các phòng khám cộng đồng tại Haiti, phục vụ 350.000 người với hạ tầng y tế số được xây dựng trên nền tảng AWS...