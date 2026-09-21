100 triệu đồng vốn vay khởi đầu những sinh kế mới của phụ nữ nông thôn

Từ khoản vay 100 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Thêu (thứ 3 từ trái sang) mạnh dạn mở xưởng may, tạo việc làm và từng bước phát triển kinh tế gia đình

2 hướng tạo sinh kế từ vốn vay

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thêu ở xóm Văn Hải, xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn trong phát triển kinh tế do thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Qua nắm bắt nhu cầu của hội viên, Hội LHPN xã Định Hóa đã tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chị tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xưởng may của chị Nguyễn Thị Thêu là một trong những mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ xã Định Hóa.

Khoản vay 100 triệu đồng trở thành nguồn lực để chị Thêu mạnh dạn mở xưởng may, từng bước phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm.

Cũng với số vốn 100 triệu đồng nhưng chị Tô Thị Đàn, ở xóm Tuy Định, xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình lựa chọn một hướng đi khác. Thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, chị Đàn mong muốn phát triển kinh tế nhưng hạn chế về nguồn vốn. Được Hội LHPN xã hướng dẫn, chị tiếp cận nguồn vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội và đầu tư nuôi cầy hương.

Nguồn vốn vay giúp chị Tô Thị Đàn từng bước xây dựng mô hình nuôi cầy hương phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Hai phụ nữ, hai hoàn cảnh và hai mô hình khác nhau nhưng cùng cho thấy cách một nguồn vốn phù hợp có thể được chuyển thành sinh kế cụ thể, nhất là khi người vay có nhu cầu và được hỗ trợ trong quá trình tiếp cận vốn.

Theo chị Lê Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN xã Định Hóa, Hội đánh giá cao ở chị Thêu tinh thần mạnh dạn, chịu khó, dám nghĩ, dám làm. Từ nguồn vốn chính sách ban đầu, chị đã biến vốn thành công cụ tạo việc làm thay vì sử dụng cho những nhu cầu trước mắt. Với chị Đàn, mô hình cũng cho thấy khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, cùng với sự chịu khó học hỏi và quyết tâm vươn lên, phụ nữ có thể từng bước thay đổi sinh kế của gia đình.

Những trường hợp như chị Thêu, chị Đàn cũng là những ví dụ cụ thể trong quá trình Hội LHPN xã Định Hóa triển khai hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại cơ sở.

Không dừng ở việc đưa vốn đến tay phụ nữ

Năm 2026, trên cơ sở Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035", Hội LHPN xã Định Hóa triển khai các hoạt động theo hướng hỗ trợ từ tiếp cận vốn, kiến thức, kỹ thuật đến xây dựng mô hình và tìm kiếm thị trường.

Một cách tiếp cận được địa phương đặt ra là giúp phụ nữ nhìn nhận khởi nghiệp từ chính điều kiện thực tế của mình. Với phụ nữ nông thôn, khởi nghiệp có thể bắt đầu từ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh nhỏ, phát triển ngành nghề hoặc những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trong đó, nguồn vốn là một mắt xích quan trọng. Hiện tổng dư nợ do Hội Phụ nữ xã quản lý trên 70 tỷ đồng với 1.003 thành viên vay vốn. Hội phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Minh để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn, trong đó có vốn dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và giải quyết việc làm.

Quá trình hỗ trợ được thực hiện từ nắm nhu cầu, tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục, bình xét công khai, đúng quy định, phối hợp giải ngân đến theo dõi việc sử dụng vốn. Sau khi hội viên nhận vốn, Hội tiếp tục nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất.

"Hội xác định hỗ trợ vốn phải đi đôi với kiến thức và kỹ năng", chị Lê Thị Vui cho biết.

Từ quan điểm đó, Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh, quản lý vốn, xây dựng mô hình kinh tế và kỹ năng khởi nghiệp. Những phụ nữ đã làm kinh tế hiệu quả cũng được tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm với những người mới bắt đầu.

Một hướng hỗ trợ khác là chuyển đổi số. Hội tuyên truyền, hướng dẫn hội viên từng bước sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, quảng bá mô hình và mở rộng thị trường.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Định Hóa, bước đầu, điều Hội nhận thấy rõ nhất là sự thay đổi trong tư duy của hội viên. Một số phụ nữ trước đây còn nghĩ mình "không biết kinh doanh", "không có vốn thì không làm được", khi được tư vấn và kết nối nguồn lực đã mạnh dạn hơn trong xây dựng mô hình kinh tế.

Từ các mô hình thực tế như xưởng may, nuôi cầy hương và những mô hình sản xuất, kinh doanh khác, Hội cũng có thêm những địa chỉ để hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Hội LHPN xã Định Hóa tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ.

Bài toán sau nguồn vốn

Thực tế triển khai tại cơ sở cũng bộc lộ những khó khăn chưa thể giải quyết chỉ bằng một khoản vay.

Theo chị Lê Thị Vui, trước hết, không phải phụ nữ nào cũng có ý tưởng khởi nghiệp rõ ràng. Nhiều người muốn phát triển kinh tế nhưng chưa biết nên lựa chọn mô hình gì, đầu tư bao nhiêu là phù hợp hay tìm thị trường đầu ra ở đâu.

Nhu cầu vốn của phụ nữ cũng rất khác nhau khi người cần vốn để bắt đầu, người cần thêm nguồn lực để mở rộng mô hình. Điều đó đòi hỏi Hội phải nắm kỹ nhu cầu của từng trường hợp để kết nối với chương trình tín dụng phù hợp.

Một điểm nghẽn khác nằm ở kiến thức và kỹ năng kinh doanh. Có những phụ nữ làm sản xuất tốt nhưng còn hạn chế trong tính toán chi phí, xây dựng thương hiệu, quảng bá, bán hàng trên môi trường số và tìm kiếm thị trường. Một số mô hình làm ra sản phẩm tốt nhưng quy mô nhỏ, chưa có thương hiệu nên khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế.

Bên cạnh những khó khăn về vốn, kỹ năng hay thị trường, phụ nữ còn phải dành nhiều thời gian cho công việc gia đình, chăm sóc con cái và người thân. Vì thế, thời gian dành cho phát triển kinh tế cũng còn hạn chế.

Đó cũng là lý do Hội LHPN xã xác định phương châm thời gian tới là "hỗ trợ đúng nhu cầu, đồng hành trong cả quá trình".

Các lớp tập huấn sẽ được định hướng sát hơn với từng nhóm phụ nữ, như chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và kinh doanh trên môi trường số. Những mô hình đã cho thấy hiệu quả sẽ được giới thiệu để hội viên khác tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Cùng với đó là tiếp tục hướng dẫn phụ nữ quảng bá, bán hàng và kết nối thị trường thông qua các nền tảng phù hợp.

Thế nhưng sự đồng hành ấy cũng có một giới hạn được Hội xác định rõ, "Hội không làm thay hội viên của mình", chị Lê Thị Vui nhấn mạnh. Hội đóng vai trò cầu nối, giúp chị em tiếp cận nguồn lực và tháo gỡ khó khăn, còn sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực phát triển mô hình phải đến từ chính người phụ nữ.

Từ 100 triệu đồng được đưa vào một xưởng may hay một mô hình chăn nuôi, kết quả bước đầu ở Định Hóa không đơn thuần nằm ở con số vốn đã giải ngân. Điều đáng chú ý hơn là nguồn lực ấy có được biến thành sinh kế, việc làm và khả năng chủ động phát triển kinh tế của phụ nữ hay không.

Qua thực tế triển khai, Hội LHPN xã Định Hóa hướng tới một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ: có ý tưởng thì được tư vấn; có nhu cầu vốn thì được kết nối; thiếu kiến thức thì được tập huấn; có mô hình thì được hỗ trợ phát triển và quảng bá sản phẩm.