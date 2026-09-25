100 triệu của NSƯT Hoài Linh đã 'cứu' Quách Ngọc Tuyên

Hành trình lập nghiệp của Quách Ngọc Tuyên tại TP.HCM gắn với nhiều năm tháng khó khăn. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian dài ở trọ tại quận 8 cũ và luôn mong một ngày có được căn nhà của riêng mình. Đến năm 2013, cơ hội ấy xuất hiện khi một người bạn dẫn anh đi xem một dự án chung cư.

Ban đầu, Quách Ngọc Tuyên tự nhủ mình không đủ khả năng mua nhà. Thế nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định quay lại và chọn một căn hộ có giá hơn 1 tỷ đồng. Thời điểm đó, trong tay nam diễn viên chỉ có 20 triệu đồng tiền cát-xê vừa nhận. Anh vẫn chuyển toàn bộ số tiền để giữ chỗ rồi tiếp tục tìm cách xoay khoản tiền còn lại.

Trong lúc khó khăn, NSƯT Hoài Linh trở thành người khiến anh bất ngờ nhất. Theo lời kể của Quách Ngọc Tuyên, dì ruột là người đầu tiên hỗ trợ anh tiền mua nhà. Người thứ hai là đàn anh trong nghề. NSƯT Hoài Linh đưa cho anh 100 triệu đồng và nói khi nào có thì trả, chưa có cũng không sao.

“Anh Linh đưa tôi 100 triệu đồng, số tiền rất lớn hồi đó”, Quách Ngọc Tuyên kể. Điều khiến nam diễn viên xúc động không chỉ nằm ở số tiền mà còn ở việc khi ấy mối quan hệ giữa hai người chưa quá thân thiết. NSƯT Hoài Linh cho biết ông nhìn thấy ở đàn em sự chịu khó và ý chí lập nghiệp nên muốn hỗ trợ.

Quách Ngọc Tuyên nhớ ơn Hoài Linh cho vay 100 triệu mua nhà.

Khoản tiền 100 triệu đồng ấy trở thành một phần quan trọng trong hành trình sở hữu căn nhà đầu tiên của Quách Ngọc Tuyên. Anh tự đặt mục tiêu phải làm việc chăm chỉ để hoàn thành khoản nợ trong hai năm. Từ những buổi quay chỉ nhận 250.000 đồng, đến những công việc phía sau hậu trường như trợ lý, nam diễn viên đều nhận lời nếu có cơ hội.

Cách Quách Ngọc Tuyên quản lý tài chính khi ấy cũng cho thấy áp lực lớn của một nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi. Anh mua nhà theo tiến độ và luôn cố gắng duy trì khoản tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng để phòng tháng nào thu nhập không đủ. Có tháng anh rút 5-10 triệu đồng để đóng tiền nhà, tháng có thu nhập tốt lại bù vào khoản tiết kiệm.

Sau khoảng hai năm, Quách Ngọc Tuyên trả hết tiền cho dì ruột và NSƯT Hoài Linh, đồng thời hoàn tất khoản thanh toán căn hộ trước ngày nhận nhà. Nhiều năm sau, khi cuộc sống đã ổn định hơn, nam diễn viên vẫn nhắc đến căn nhà đầu tiên cùng sự giúp đỡ của đàn anh như một ân tình khó quên.

Mối quan hệ giữa NSƯT Hoài Linh và Quách Ngọc Tuyên bắt đầu từ sân khấu Nụ Cười Mới. Đây cũng là nơi nam diễn viên trưởng thành cùng nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ... Trong giai đoạn sân khấu gặp nhiều khó khăn sau khi nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời, NSƯT Hoài Linh từng dùng tiền đi lưu diễn để hỗ trợ anh em nghệ sĩ. Quách Ngọc Tuyên khi đó góp mặt trong nhiều liveshow của đàn anh.

Hoài Linh tham gia một dự án phim của Quách Ngọc Tuyên.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, Quách Ngọc Tuyên dần tạo dựng được dấu ấn riêng. Khán giả biết đến anh qua hình tượng Vi Cá trong loạt dự án như Giải cứu tiểu thư, Giang hồ chợ mới, Vi Cá tiền truyện và Thập tam muội. Thành công của các web-drama cũng giúp anh chuyển hướng sang sản xuất, tự đầu tư nhiều dự án thay vì chỉ hoạt động với vai trò diễn viên.

Ở lĩnh vực điện ảnh, bước tiến đáng chú ý của Quách Ngọc Tuyên đến với Lật mặt 7: Một điều ước. Anh đảm nhận vai Tư Hậu trong bộ phim của đạo diễn Lý Hải. Tác phẩm rời rạp với doanh thu khoảng 482,5 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất thời điểm đó.

Sau thành công của phần 7, Quách Ngọc Tuyên tiếp tục xuất hiện trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng với vai chú Nhàn. Bộ phim đạt mốc hơn 200 tỷ đồng sau gần hai tuần ra mắt, tính cả suất chiếu sớm. Đây là chuỗi dự án giúp tên tuổi của Quách Ngọc Tuyên được nhận diện rộng hơn trên màn ảnh rộng.

Năm 2026, Quách Ngọc Tuyên tiếp tục có mặt trong Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh với vai Phong. Phim chính thức khởi chiếu ngày 25/9/2026, sau các suất chiếu sớm. Tính đến tối 24/9, tác phẩm đã đạt hơn 10 tỷ đồng doanh thu từ giai đoạn chiếu sớm theo số liệu Box Office Vietnam.

Bên cạnh điện ảnh, Quách Ngọc Tuyên còn duy trì hướng sản xuất phim trực tuyến. Đầu năm 2026, anh cùng NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong Xuân Hạ Được Thu Đông, dự án phim Tết phát hành trên YouTube với sự góp mặt của Vân Trang, Mạc Văn Khoa và nhiều diễn viên khác.

Từ một diễn viên nhiều năm sống trong cảnh thuê trọ, Quách Ngọc Tuyên hiện đã có cuộc sống ổn định và tiếp tục mở rộng hoạt động ở cả diễn xuất lẫn sản xuất phim. Trong hành trình ấy, sự hỗ trợ của NSƯT Hoài Linh từ những năm đầu lập nghiệp vẫn là một dấu mốc được nam diễn viên nhắc lại với sự trân trọng.