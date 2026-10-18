100 trận, 102 bàn: Harry Kane lập kỷ lục khó tin

Harry Kane ghi 102 bàn sau 100 trận Bundesliga, bỏ xa kỷ lục 72 bàn của Timo Konietzka trong cùng số lần ra sân.

Rạng sáng 18/10, Bayern Munich đánh bại RB Leipzig 6-1 trên sân Allianz Arena ở vòng 6 Bundesliga. Harry Kane tiếp tục để lại dấu ấn với một bàn thắng và hai pha kiến tạo, nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cột mốc cá nhân của tiền đạo người Anh.

Sau đúng 100 lần ra sân tại Bundesliga, Kane đã ghi 102 bàn. Theo thống kê của ban tổ chức giải đấu, chưa cầu thủ nào đạt hiệu suất tương tự. Kỷ lục trước đó thuộc về Timo Konietzka với 72 bàn trong 100 trận đầu tiên, ít hơn Kane tới 30 bàn.

Khoảng cách lớn ấy cho thấy Kane đã thích nghi tốt đến mức nào kể từ khi rời Tottenham để gia nhập Bayern vào mùa hè 2023. Tiền đạo người Anh không mất nhiều thời gian làm quen với Bundesliga và nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực của đội bóng xứ Bavaria.

Trước đó, Kane cũng lập kỷ lục cầu thủ đạt 100 bàn nhanh nhất lịch sử Bundesliga, chỉ sau 98 trận. Thành tích này vượt xa cột mốc 129 trận của Dieter Müller. Để so sánh, khi còn thi đấu cho Tottenham, Kane cần tới 141 lần ra sân mới có 100 bàn đầu tiên tại Premier League.

Kane ghi một bàn và có hai kiến tạo trong trận Bayern thắng Leipzig 6-1, tiếp tục thể hiện phong độ cao trước cuộc đối đầu Arsenal tại Champions League.

Tuy nhiên, Kane không chỉ đóng góp bằng những pha dứt điểm. Trong trận thắng Leipzig, ngoài bàn thắng của mình, anh còn trực tiếp kiến tạo cho Michael Olise và Luis Díaz. Ở một tình huống khác dẫn đến bàn thắng của Aleksandar Pavlovic, tiền đạo 33 tuổi lùi sâu nhận bóng gần vùng cấm Bayern trước khi phát động đợt phản công.

Khả năng tham gia tổ chức tấn công giúp Kane giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành của Bayern dưới thời Vincent Kompany. Anh có thể chơi như một trung phong điển hình, nhưng cũng thường xuyên lùi xuống kết nối tuyến giữa với hàng công, tạo khoảng trống cho những cầu thủ chạy cánh băng lên.

Cựu lãnh đạo Bayern, Karl-Heinz Rummenigge từng đánh giá cao tinh thần đồng đội của Kane, cho rằng số bàn thắng chưa phản ánh hết đóng góp của anh. Những gì tiền đạo người Anh thể hiện trước Leipzig phần nào cho thấy nhận xét ấy có cơ sở.

Chiến thắng 6-1 còn giúp Bayern thiết lập một kỷ lục khác tại Bundesliga. Đội chủ sân Allianz Arena ghi 18 bàn trong ba trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, thành tích chưa từng xuất hiện trước đây.

Riêng trận gặp Leipzig, Bayern tung ra 29 cú sút, trong đó 17 lần trúng đích và tạo tám cơ hội lớn. Luis Díaz lập hat-trick, nhưng Kane vẫn đóng vai trò quan trọng trong cách đội chủ nhà triển khai các đợt tấn công.

Phong độ hiện tại của Kane cũng mang đến sự tự tin cho Bayern trước cuộc tiếp đón Arsenal tại Champions League ngày 21/10. Tiền đạo người Anh đã ghi bàn trong chín trận liên tiếp tại đấu trường này, chỉ còn kém kỷ lục 11 trận của Cristiano Ronaldo hai trận.

Ở tuổi 33, Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Anh từng rời Tottenham với kỳ vọng giành thêm danh hiệu trong sự nghiệp, nhưng những gì diễn ra tại Bayern còn vượt xa câu chuyện danh hiệu.

Sau 100 trận Bundesliga, Kane có 102 bàn thắng. Không nhiều bản hợp đồng trong lịch sử Bayern tạo ra ảnh hưởng lớn và nhanh đến vậy.