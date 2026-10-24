100% trạm y tế TPHCM sẽ triển khai mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục

Ngày 24/10, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh việc nhân rộng mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 100% trạm y tế phường, xã, đặc khu.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) vừa qua đã cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình này. Khi xuất hiện ca bệnh, các đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã chủ động đến từng hộ gia đình, phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng rà soát người tiếp xúc gần, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh và hỗ trợ triển khai các biện pháp dự phòng.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục tại xã Hiệp Phước kiểm tra sức khoẻ cho trường hợp tiếp xúc gần với ca não mô cầu. Ảnh: P.Thương.

Sự hiện diện trực tiếp của nhân viên y tế tại cộng đồng không chỉ giúp ứng phó kịp thời với dịch bệnh mà còn cung cấp thông tin chính xác, giải đáp thắc mắc và củng cố niềm tin của người dân.

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, vai trò của các đội không chỉ giới hạn trong phòng, chống dịch. Trong điều kiện bình thường, lực lượng này còn chủ động theo dõi người mắc bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và các nhóm nguy cơ cao.

Các đội đồng thời kết nối người dân với trạm y tế, bệnh viện; hỗ trợ tái khám, theo dõi sau xuất viện và phát hiện sớm dấu hiệu bệnh diễn tiến nặng. Điểm khác biệt của mô hình là chuyển từ quản lý người bệnh sang quản lý sức khỏe người dân, từ chăm sóc từng đợt sang chăm sóc liên tục, thay vì chờ người dân đến cơ sở y tế.

Để triển khai đồng bộ, mỗi trạm y tế sẽ tổ chức các đội phụ trách địa bàn dân cư cụ thể. Số lượng đội được xác định tùy theo quy mô dân số và điều kiện thực tế, không nhất thiết phải thành lập thêm bộ máy hành chính.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp, huy động nguồn lực; trạm y tế trực tiếp điều hành chuyên môn và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng làm cầu nối với từng hộ gia đình.

Đặc biệt, mô hình sẽ được kết nối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, hồ sơ sức khỏe điện tử và mạng lưới bệnh viện hỗ trợ 168 trạm y tế trên địa bàn TPHCM. Thông qua dữ liệu sức khỏe, các đội có thể chủ động nhận diện, theo dõi và chăm sóc những người có nguy cơ cao, mắc bệnh mạn tính hoặc cần hỗ trợ thường xuyên.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, hiệu quả của mô hình không chỉ được đo bằng số đội thành lập mà quan trọng hơn là số người dân được quản lý sức khỏe, khả năng phát hiện sớm bệnh tật và mức độ tin tưởng của người dân. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân ngay tại cộng đồng.