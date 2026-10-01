100 tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ

Quang cảnh lớp lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai nhấn mạnh: Từ ngày 1/7/2026, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, thành lập tổ chức đảng và đi vào hoạt động. Sau sắp xếp, các thôn, tổ dân phố có địa bàn rộng hơn, quy mô dân số và số lượng đảng viên lớn hơn; nhiệm vụ chính trị, khối lượng công việc cũng tăng lên.

Do đó, mỗi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cần chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng điều hành, khả năng nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

﻿

Đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai đề nghị sau lớp bồi dưỡng, mỗi học viên vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố; giữ vững đoàn kết trong cộng đồng dân cư và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trong 2 ngày, các học viên nghiên cứu 4 chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; những nội dung cơ bản về tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; công tác vận động và kỹ năng hòa giải ở cơ sở; một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố.