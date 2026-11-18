Đại tá Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: XUÂN PHƯỚC

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách; công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi; hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Sông Kôn được triển khai hiệu quả, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định. Nổi bật, 31/31 tổ Tiết kiệm và vay vốn đều được xếp loại tốt (đạt 100%) và không phát sinh nợ quá hạn.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Trương Chí Lăng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nguồn vốn.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Các đơn vị cần bám sát, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; duy trì chất lượng hoạt động các tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiên quyết không để phát sinh nợ quá hạn.

Hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội mà còn bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, tạo động lực thiết thực giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.