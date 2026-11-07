100 tiết mục xuất sắc được trao giải tại hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau

Tham dự chương trình tổng kết Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Thanh âm nghề giáo” có ông Hồ Trung Việt - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Ái Nam - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (cũ), đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, giáo viên, người dân.

Sân chơi nghệ thuật quy mô

Các tiết mục đạt giải được lựa chọn công diễn tại chương trình tổng kết Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, chủ đề “Thanh âm nghề giáo” (Ảnh: T.N).

Báo cáo tổng kết Hội thi, ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức, ghi nhận sự hưởng ứng tích cực, tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư nghiêm túc của các đoàn tham gia.

Hội thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong toàn ngành.

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và ông Tạ Trung Dũng - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao giải B cho các tiết mục xuất sắc của hội thi (Ảnh: TN).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh, thu hút 86 đội tham gia với 258 tiết mục và 1.590 người tham gia biểu diễn. Các tiết mục thuộc nhiều thể loại như đơn ca, song ca, ca múa, ca cổ, đờn ca tài tử, tập trung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về mái trường và sự nghiệp trồng người.

Từ vùng biển Gành Hào, rừng U Minh đến các trường học ở khu vực đô thị, mỗi đơn vị mang đến hội thi một màu sắc nghệ thuật riêng. Dù công việc chuyên môn bận rộn, nhiều thầy cô vẫn chủ động sắp xếp thời gian tập luyện, đầu tư dàn dựng, phối hợp cùng đồng nghiệp để hoàn thiện các tiết mục.

Các hoạt động thi diễn tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu rất sôi nổi, nhận được sự cổ vũ của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân. Không chỉ là dịp các thí sinh thể hiện năng khiếu nghệ thuật, hội thi còn tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết.

Tôn vinh nghệ thuật truyền thống, lan tỏa văn hóa học đường

Ông Nguyễn Quốc Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trao giải B hội thi cho các tập thể xuất sắc (Ảnh: TN).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị dự thi có sự chuẩn bị nghiêm túc, lựa chọn đề tài phong phú, bám sát chủ đề. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, sáng tạo trong dàn dựng. Tuy nhiên, chất lượng biểu diễn chưa đồng đều, một số tiết mục còn hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc, phối bè và khả năng biểu cảm.

Nhiều tiết mục ca múa như “Sáng mãi niềm tin”, “Mở cõi phương Nam”, “Người giáo viên nhân dân” tạo dấu ấn bởi sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và vũ đạo. Các tiết mục ca cổ, đờn ca tài tử như “Khởi nguồn khát vọng”, “Vầng trăng tri kỷ” góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống, lan tỏa bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hội thi còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trong đội ngũ nhà giáo, tạo sức lan tỏa đến học sinh. Qua tiếng hát của người thầy, tình yêu quê hương, nghề nghiệp và những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bồi đắp.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trao 4 giải 4 cho các tập thể xuất sắc nhất Hội thi (Ảnh: TN).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, lãnh đạo các sở, ngành, trường học, địa phương và các tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội thi chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: T.N).

Từ kết quả đạt được, Ban Tổ chức đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ; quan tâm bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, xây dựng lực lượng nòng cốt và tăng cường hoạt động giao lưu giữa các đơn vị. Đây cũng là cơ sở để phong trào văn nghệ trong ngành Giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, nhân văn.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 100 giải tiết mục xuất sắc, gồm 40 giải Khuyến khích, 30 giải C, 20 giải B và 10 giải A. Ở hạng mục tập thể, 28 đơn vị được vinh danh, gồm 10 giải Khuyến khích, 8 giải C, 6 giải B và 4 giải A. Trong đó, 4 đơn vị đạt giải A là phường Bạc Liêu, phường An Xuyên, Trường THPT Hồ Thị Kỷ và Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm.