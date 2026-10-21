100% thôn của xã Thăng Phú ra mắt mô hình Khu dân cư không ma túy

Công an xã Thăng Phú tham mưu và triển khai 100% thôn triển khai mô hình "Khu dân cư không ma túy".

Việc triển khai mô hình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy xã Thăng Phú về thực hiện mục tiêu không có ma túy trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.

Thông qua các hội nghị ra mắt, đại diện Ban Công tác Mặt trận và nhân dân các thôn đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao, cam kết tích cực tham gia thực hiện mô hình; các khu dân cư vận động người dân không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; không bao che, tiếp tay cho tội phạm và quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.