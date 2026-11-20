Từ ngày 1/1-31/10/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 448 vụ việc hòa giải, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình; trong đó, hòa giải thành 384 vụ việc (đạt tỉ lệ 87,07%), hòa giải không thành 57 vụ việc, chưa giải quyết xong 7 vụ việc.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 23 tập huấn viên cấp tỉnh và chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng đội ngũ 356 tập huấn viên.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh - Ảnh: N.L.M

Mặt khác, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, một số UBND cấp xã đã thu hút những người có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, uy tín và người thuộc lực lượng công an, quân sự tham gia làm hòa giải viên hoặc hỗ trợ, tư vấn pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải. Đồng thời, các địa phương triển khai mô hình hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho hòa giải viên.

Được biết, thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu mâu thuẫn, nâng cao ý thức pháp luật cho Nhân dân, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ cơ sở.