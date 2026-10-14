100 thí sinh thi hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ về đấu tranh, xử lý tội phạm

Tham dự có Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Đại tá Phạm Vũ Dương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, đại diện Công an các xã.

Các thí sinh thi hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ về đấu tranh, xử lý tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm Công an tỉnh Cao Bằng theo hình thức rung chuông vàng.

Cuộc thi có 100 thí sinh là điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc các đơn vị Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm và Công an cấp xã. Các thí sinh trải qua 2 chặng thi, gồm 30 câu hỏi, chia thành 2 chặng, mỗi chặng 15 câu; mỗi câu hỏi, thí sinh có 15 giây suy nghĩ và trả lời. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật, kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra và Công an cấp xã.

Với hình thức thi sinh động, cuộc thi tạo sân chơi trí tuệ, góp phần kiểm tra, củng cố kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Phan Thị Xuyến, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, giải nhì Mã Trung Kiên, cán bộ Công an xã Lý Quốc, trao 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích.