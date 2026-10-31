100 thí sinh tham gia vòng thi cụm xã, phường 2 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027

Ngày 31-10, tại Trường Tiểu học Tân Định - Phân hiệu Phú Hòa (xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa), Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng thi cụm xã, phường 2 của cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh THCS theo hình thức trực tiếp.

Tham dự khai mạc và theo dõi cuộc thi có Đại tá Đỗ Xuân Đoài - Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên - Phó Chính ủy Hải đoàn 32; đại diện Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với thí sinh đoạt giải.

Ban tổ chức trao thưởng cho các trường học có thành tích xuất sắc trong vòng thi trực tuyến.

Tham gia vòng thi trực tiếp cụm xã, phường 2 có 100 thí sinh đại diện cho 7.067 học sinh của 3 trường THCS trên địa bàn các xã, phường: Hòa Trí, Ninh Hòa, Tân Định. Các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm với 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các thí sinh xuất sắc vượt qua vòng thi trực tuyến để tham gia vòng thi trực tiếp.

Các thí sinh trả lời câu hỏi phần thi "Ra khơi".

Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến biển, đảo; lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương; đại dương, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường biển; tác hại của ma túy đối với học đường và phòng, chống bạo lực học đường…

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Phát biểu tại vòng thi, Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên nhấn mạnh, thông qua cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao hiểu biết cho các học sinh trên địa bàn tỉnh về biển, đảo Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước, trên cơ sở đó bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.

Đại diện các đơn vị trao học bổng cho các học sinh.

Kết thúc vòng thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích; đồng thời lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027.

Ban tổ chức trao xe đạp cho các học sinh.

Tại chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng 9 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng); Hải đoàn 32 tặng 20 suất học bổng và 15 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.