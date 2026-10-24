100 thí sinh tham gia vòng thi cụm xã, phường 1 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027

Ngày 24-10, tại Trường THCS Tây Nha Trang - Phân hiệu 3 (phường Tây Nha Trang), Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng thi cụm xã, phường 1 của cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh THCS theo hình thức trực tiếp. Đến dự có các đồng chí: Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên - Phó Chính ủy Hải đoàn 32; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và phường Tây Nha Trang.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên nhấn mạnh, thông qua cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao hiểu biết cho các học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về biển, đảo Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, giáo dục học sinh về truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước, từ đó bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho 100 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng thi trực tuyến để tham gia vòng thi trực tiếp.

Tham gia vòng thi có 100 thí sinh đại diện cho 16.817 học sinh của 3 trường THCS trên địa bàn các xã, phường: Tây Nha Trang, Suối Hiệp, Diên Khánh. Các thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”.

Các thí sinh trả lời các câu hỏi phần thi "Ra khơi".

Đông đảo khán giả nhí cổ vũ cho các thí sinh.

Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến biển, đảo; lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương; đại dương, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường biển; tác hại của ma túy đối với học đường và phòng, chống bạo lực học đường…

Ban tổ chức trao thưởng cho các trường học có thành tích xuất sắc trong vòng thi trực tuyến.

Đồng chí Hà Hồng Hạnh và Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên trao giải nhất cho thí sinh.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Kết thúc vòng thi cụm xã, phường 1, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 15 giải khuyến khích; đồng thời lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027.

Đồng chí Hà Hồng Hạnh và Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên trao học bổng cho các học sinh.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho các học sinh.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các học sinh.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng 9 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng); Hải đoàn 32 tặng 20 suất học bổng và 15 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.