100 thí sinh tham gia Hội thi diễn tập sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn

Các đội thi thực hiện phần thi sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn.

Tham gia Hội thi có 5 đội thi với 100 thí sinh là hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tại phường Vạn Xuân.

Các đội tham gia 3 phần thi gồm: Tuyên truyền phòng chống đuối nước, Bơi tiếp sức tự do cự ly 100m; Thi “Cứu đuối” và “Kỹ năng sơ cấp cứu”. Trong phần thi cứu đuối và kỹ năng sơ cấp cứu chấn thương, các đội tham gia theo tình huống giả định có nạn nhân bị đuối nước và phối hợp thực hiện cứu đuối, đưa nạn nhân lên bờ, đánh giá tình trạng nạn nhân và tiến hành sơ cấp cứu.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và 2 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ về ứng phó thảm họa, thiên tai, bão lũ xảy ra. Đây cũng là dịp để nâng cao kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng góp phần đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc sức khỏe ban đầu, làm giảm tỷ lệ tai nạn thương tích ngoài cộng đồng.