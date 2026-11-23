Trung ương Đoàn thông tin về chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026

Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động này, nhằm phát hiện, biểu dương và tôn vinh những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Từ 421 hồ sơ đăng ký, Ban tổ chức đã chọn ra 100 đại biểu thanh niên tham dự chương trình. Trong đó, 23 đại biểu sở hữu kênh chính có từ 1 triệu người theo dõi trở lên, chiếm 23%.

Đặc biệt, tổng số người theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 100 đại biểu đạt hơn 76,3 triệu; tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 33,6 tỷ lượt. Bên cạnh đó, tổng lượt tương tác được ghi nhận đạt hơn 1,36 tỷ lượt.

Đây cũng chính là những thành viên đầu tiên của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031, sẽ được ra mắt trong lễ tôn vinh tối 29-11.

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục truyền thống, tham quan trải nghiệm, hoạt động an sinh xã hội, trao đổi chuyên đề và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung số trẻ làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.