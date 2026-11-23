Chiều 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức thông tin chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: Xuân Tùng

Đây là hoạt động lần đầu tiên được T.Ư Đoàn tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương những người trẻ sở hữu sản phẩm, kênh truyền thông giàu giá trị cộng đồng. Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, chương trình hướng tới bồi đắp lòng yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức về đạo đức số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thế hệ sáng tạo trẻ.

Điểm nhấn quan trọng là sự ra đời của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031, quy tụ 100 gương mặt tiêu biểu đợt đầu. Toàn bộ hoạt động tuyên truyền thống nhất sử dụng hashtag #KOLDoanthanhnien nhằm tạo dấu ấn nhận diện chung trên không gian mạng.

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì, trao đổi trong buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Xuân Tùng

Xây dựng mạng lưới sáng tạo có trách nhiệm

Anh Lê Hải Long cho biết, chương trình gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 không chỉ hướng tới việc ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật, mà quan trọng hơn là tạo động lực để hình thành một xu hướng sáng tạo tích cực trong cộng đồng người trẻ.

Theo anh Long, 100 đại biểu được tôn vinh lần này không chỉ là những gương thanh niên được ghi nhận, mà còn được kỳ vọng trở thành những “hạt nhân” tích cực, những người truyền cảm hứng và có trách nhiệm xã hội trong cộng đồng sáng tạo số nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng. Thông qua sức ảnh hưởng trên không gian mạng, những người trẻ này có thể lan tỏa các câu chuyện đẹp, thông điệp nhân văn, lối sống tích cực, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu đối với lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Anh Lê Hải Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những định hướng có ý nghĩa lâu dài được đặt ra là hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Anh Long kỳ vọng đây sẽ là cộng đồng những người trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm, được kết nối, chia sẻ, hỗ trợ và cùng tham gia thực hiện các chương trình, chiến dịch truyền thông mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Một sản phẩm truyền thông có thể tạo ra hàng triệu lượt xem, nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu từ đó có thêm những người trẻ được truyền cảm hứng, có thêm những hành động đẹp được nhân lên, có thêm những đóng góp thiết thực cho xã hội. Và một mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số sẽ chỉ thực sự có giá trị khi những thành viên của mạng lưới cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hành động và cùng tạo nên những giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng, xã hội", anh Lê Hải Long nhấn mạnh.

23 đại biểu sở hữu kênh triệu người theo dõi

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 20/10 đến hết 10/11/2026, cổng đăng ký trực tuyến kol.doanthanhnien.vn đã tiếp nhận 421 hồ sơ trên cả nước, trong đó có 285 hồ sơ tự ứng cử và 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu. Hội đồng đã xét chọn 100 đại biểu chính thức.

Đáng chú ý, tiêu chí xét chọn không chỉ dựa vào độ nổi tiếng hay lượng người theo dõi mà đặc biệt coi trọng chất lượng nội dung, giá trị giáo dục và đóng góp thiết thực cho xã hội. Bên cạnh 23 đại biểu sở hữu kênh chính từ 1 triệu người theo dõi trở lên, chương trình vẫn trân trọng tôn vinh 21 đại biểu có dưới 100.000 người theo dõi nhưng giàu câu chuyện truyền cảm hứng.

Anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn thông tin hoạt động chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Thống kê cho thấy 100 đại biểu tạo nên sức ảnh hưởng ấn tượng với hơn 76,3 triệu người theo dõi trên các kênh chính (TikTok chiếm 57%, Facebook 40%, YouTube 3%). Chỉ trong 12 tháng gần nhất, các sản phẩm số của họ đã thu hút hơn 33,6 tỷ lượt xem cùng hơn 1,36 tỷ lượt tương tác.

100 đại biểu được lựa chọn tham gia chương trình có độ tuổi là 29,94 tuổi. Có 82 đại biểu dân tộc Kinh, 18 đại biểu là người dân tộc thiểu số thuộc 12 dân tộc. Có 22 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về trình độ học vấn, có 10 đại biểu trình độ sau đại học, 68 đại biểu trình độ đại học, 7 đại biểu trình độ trung cấp và 15 đại biểu trình độ trung học phổ thông.

Các đại biểu hoạt động trên 8 lĩnh vực, gồm: Du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số; học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Đặc biệt, 100% đại biểu chính thức tham dự đều có nguyện vọng tham gia Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 – 2031.

Sáng tạo từ di sản đến kỷ nguyên AI

Trong hai ngày 28 – 29/11 tại TP.HCM, 100 đại biểu sẽ bước vào chuỗi trải nghiệm giàu cảm xúc. Nổi bật là Hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản”, nơi các nhà sáng tạo trẻ trực tiếp sản xuất sản phẩm truyền thông số về lịch sử, văn hóa và thành tựu TP.HCM.

Đoàn đại biểu sẽ dâng hoa tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi; dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Lê Thị Riêng, đồng chí Trần Văn Kiểu; tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Song song đó là hoạt động an sinh xã hội “Thành phố Nghĩa tình”, thăm hỏi và tặng quà tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Tại Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026, hai phiên chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” và “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực” sẽ tập trung thảo luận xu hướng AI, đạo đức số và phương thức vận hành Mạng lưới, kết hợp không gian triển lãm mô hình công nghệ, sản phẩm số tiêu biểu.

Đêm tôn vinh, trao chứng nhận của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho 100 đại biểu và nghi thức ra mắt Mạng lưới sẽ diễn ra tối 29/11 tại Trường Đại học Hoa Sen. Cổng thông tin kol.doanthanhnien.vn cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trở thành hạ tầng số kết nối dài lâu giữa các nhà sáng tạo trẻ với tổ chức Đoàn.