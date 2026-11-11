100 người Việt có tầm ảnh hưởng hướng tới tầm nhìn vị thế Việt Nam 2045

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng - Vietnam Global Leaders (VGL) Forum 2026 sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) trong hai ngày 11-12/12/2026, quy tụ 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng đến từ gần 30 quốc gia, nhằm kết nối trí thức toàn cầu, thúc đẩy sáng kiến và huy động nguồn lực cho tương lai Việt Nam.

Với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai” (Vietnam 2045: Gateways to the Future), VGL Forum 2026 do AVSE Global khởi xướng hướng tới mở ra những đối thoại chiến lược về con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, công nghệ định hình lại năng lực cạnh tranh và tri thức ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược.

Họp báo trực tuyến về chương trình từ Paris, Pháp.

Phát biểu tại họp báo công bố sự kiện, GS. Nguyễn Đức Khương - Thành viên cấp cao, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, Chủ tịch AVSE Global chia sẻ: Lực lượng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có tình yêu rất sâu sắc với đất nước, mong muốn tại bất kỳ thời điểm nào được tham gia chung tay đóng góp sức mình vào sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai.

“Điều đó thôi thúc chúng tôi tìm ra một nền tảng, một cách thức để quy tụ những người con ưu tú của Việt Nam cùng suy nghĩ, định hình và tổ chức những hành động chung tiến tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, phát triển bền vững và lâu dài, chuyển giao liên thế hệ. Mỗi thời điểm, chúng ta đều có thể nhân lớn những thành tựu có thể đạt được và bên cạnh đó là tìm cách đi xa cùng nhau”.

Trải qua hai mùa, mùa đầu tiên năm 2019 với chủ đề Nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam; sang năm 2024, sau một giai đoạn giãn cách COVID, chương trình trở lại mạnh mẽ với tiêu điểm Việt Nam vươn mình trong biến động. “Những thành tựu của hai mùa đầu đã giúp chúng tôi có những tư vấn, tham mưu rất sâu sát với những chương trình chiến lược trọng điểm của Việt Nam trong những năm vừa qua”, ông Khương cho biết.

Các đại biểu tại diễn đàn năm 2024.

Theo ban tổ chức, năm 2026 sẽ là một mùa vô cùng đặc biệt khi đất nước trên đường hướng năm 2045 kỷ niệm 100 năm giành độc lập, có một hành trình phát triển được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. “Với hành trình và dấu mốc như vậy, năm 2026 chúng tôi cho là năm bệ phóng, qua đó mong muốn tìm ra con đường vào tương lai một cách đĩnh đạc, chủ động, thực sự cuốn hút không chỉ nguồn lực trong nước mà cả nguồn lực của người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng nguồn lực bạn bè quốc tế sẵn sàng chung tay”.

Ông Khương nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động, việc chọn lựa hành động hôm nay sẽ có tính kế thừa liên thế hệ đến mai sau. Từ đó, diễn đàn đặt ra những câu hỏi: Năng lực gì cần xây dựng để Việt Nam có thể song hành, sánh vai và dẫn dắt một số lĩnh vực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới?

Vì vậy, nội dung Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 tập trung vào việc Việt Nam định hình các cửa ngõ đi vào tương lai với những di sản mong muốn để lại cho xã hội, đất nước và sự kế tục liên thế hệ, ngày càng tập trung vào thế hệ trẻ.

Cụ thể, các trụ cột thảo luận bao gồm các lĩnh vực quan trọng như con người, giá trị xã hội, văn hóa - lịch sử, khoa học - công nghệ và tăng trưởng - thịnh vượng. Theo ban tổ chức, tầm nhìn Việt Nam 2045 không chỉ được đo bằng những chỉ tiêu kinh tế, mà còn ở chất lượng con người, sức sống văn hóa, nền tảng tri thức, các giá trị xã hội bền vững và vị thế quốc tế của đất nước.

Bên cạnh 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng được tuyển chọn từ gần 30 quốc gia, sự kiện dự kiến đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước. Đây sẽ là không gian đối thoại đa chiều, kết nối kinh nghiệm, tri thức và nguồn lực xuyên biên giới.

Điểm nhấn của VGL Forum là định hướng chuyển từ kết nối, đối thoại sang những đóng góp thiết thực. Thông qua diễn đàn, ban tổ chức kỳ vọng khơi mở các sáng kiến, thúc đẩy hợp tác và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ những mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.

Các đại biểu tại diễn đàn năm 2024.

Đơn vị tổ chức, AVSE Global, là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, quy tụ hơn 300 nhân sự nòng cốt tại hơn 30 quốc gia, mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành. Tổ chức triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo và kết nối quốc tế trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.